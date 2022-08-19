20 августа 2022 года в России отмечают церковный и народный праздник Марины-Пимены

20 августа 2022 года в Российской Федерации отмечают праздник, который пришел к нам еще со времен Руси. Марины-Пимены – церковное и народное торжество в честь этих мучеников.

История дня Марины-Пимены

Ежегодно 20 августа православная церковь вспоминает двух мучеников — Пимена и Марина. Их судьбы не были связаны, но чтить их память принято в один день.





Преподобный Пимен с самого рождения была хилым и болезненным ребенком. С самого детства святой знал, что желает служить Господу, поэтому постоянно просил родителей отнести его в Киево-Печерский монастырь, ведь добраться туда в одиночку он был не в состоянии.

Родители не стали идти против воли сына и выполнили его просьбу. В монастыре они провели много дней и ночей, молясь о выздоровлении своего ребенка.

Тем не менее Пимен не разделял желаний своих родителей. Он просил постричь его в монахи, и умолял Господа продлить его страдания. Предание гласит, что преподобный был пострижен в монахи руками ангела. После того, как жители монастыря нашли Пимена, он уже был наряжен в монашескую рясу.

На протяжении многих лет Пимен жил на территории монастыря и страдал от тяжелого заболевания. Однако однажды ему удалось собственноручно исцелить другого монаха, с такой же хворью, как у него.

Преподобный не захотел брать с него деньги, он просто попросил его преданно служить церкви. Увы, но монах был ленивым, поэтому уже через дня снова заболел. Пимен снова сжалился над монахом и излечил его, взяв с него слово не лениться. Перед смертью преподобный смог исцелиться и проститься со своими братьями.





Мученик Марин менее известен, чем Пимен. Он жил приблизительно в третьем веке нашей эры, во времена правления Валериана и Галлиена.

Если верить преданию, огромная любовь и почитание Христа Спасителя сподвигли его к неожиданному поступку. Марин разрушил жертвенник во время праздника в идольском капище (храм — прим. ред.). Там при всех присутствующих он объявил себя христианином. Он был пойман язычниками и казнен — его лишили головы.

Как отмечали день Марины-Пимены наши предки на Руси





Марины-Пимены не был важным народным праздником, но на Руси его любили. В этот день начинали следить за аистами, которые готовились отправиться в теплые края после Яблочного Спаса.

По погоде люди могли судить, какой будет осень — ранней, холодной, дождливой или же сухой.

К празднику начинала отходить малина, поэтому никто не стремился отправляться в лес на ее поиски. Тем не менее у хозяек была привычка в этот день печь пироги с этими ягодами, чтобы проститься с уходящим летом. В некоторых регионах Руси начиналась осень.