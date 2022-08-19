70-летняя "Бурановская бабушка" завела любовника из Африки, который украл у нее 2 миллиона
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70-летняя "Бурановская бабушка" завела любовника из Африки, который украл у нее 2 миллиона

70-летняя "Бурановская бабушка" завела любовника из Африки, который украл у нее 2 миллиона

Коллектив "Бурановские бабушки" в нулевых завоевал немалую популярность. Их приглашали гостями на разные развлекательные шоу, в том числе и на "Евровидение" в 2012 году. Бабушкам удалось добраться до финала и занять второе место.

Однако коллектив уже давно не было видно на большой сцене и телезрители начали их забывать. Оказалось, что это связано вовсе не с творчеством, а с личной жизнью участниц.


Особенно трагично сложилась судьба Анны Прокопьевой. Она после 50 лет брака умудрилась через соцсети познакомиться с мужчиной, который смог очаровать ее. Однако он оказался не тем, за кого себя выдавал.

"Ты самая красивая женщина в мире. Я приеду и подарю тебе Луну", — писал ей мужчина, прогоняя слова через переводчик. А когда втерся в доверие, то попросил крупную сумму якобы на свой выкуп из тюрьмы в Нигерии. Он называл себя богатым человеком и обещал все вернуть. Анна перевела мошеннику почти два миллиона, набрав для этого кредитов и заложив машину мужа. Аферист после этой истории пропал.

Прокопьеву пригласили поделиться переживаниями на телевидении, а заодно заработать немного денег. Она отказалась идти к Андрею Малахову, но согласилась на разговор с Сергеем Соседовым. Однако на программу также позвали мужа Анны, которому она долгое время врала про истинные причины исчезновения денег.

По информации "Экспресс газеты", муж выдержать правды не смог и сильно напился по прилету домой в Удмуртию. За ложь и попытку завести любовника он напал на артистку с ножом. Сильных ран мужчина не нанес, но после этого Анна подала на развод.

Теперь Прокопьева работает уборщицей, но задумала еще раз появиться на сцене. Анна собирается устроить концерт в честь своего 70-летия, а на вырученные деньги закрыть кредитов. Однако связь остальными участницами коллектива она потеряла, поэтому неясно, сможем ли мы еще раз увидеть их на сцене вместе.



Автор: Никита Миленин
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По материалам: uposters.ru

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