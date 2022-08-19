A Plague Tale: Requiem ушла «на золото», релиз состоится в октябре
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A Plague Tale: Requiem ушла «на золото», релиз состоится в октябре

A Plague Tale: Requiem ушла «на золото», релиз состоится в октябре


Одна из ожидаемых игр этого года, A Plague Tale: Requiem от студии Asobo, сегодня ушла «на золото». Это означает, что основные этапы производства игры завершены, теперь разработчики будут устранять обнаруженные баги до выхода проекта в релиз, чтобы подготовить «патч первого дня».


Напомним, что релиз A Plague Tale: Requiem назначен на 18 октября 2022 года, то есть у создателей проекта есть еще около 2 месяцев. Выходит игра только на консолях нового поколения, Xbox Series X | S и Playstation 5, плюс на PC. Вчера разработчики показали обзор геймплея игры в рамках отдельного видео.


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Сразу после релиза A Plague Tale: Requiem будет в Game Pass. Игра является продолжением A Plague Tale: Innocence, которая тоже доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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