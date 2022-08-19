Афганистан захотел обменять российские нефтепродукты на изюм и травы
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Афганистан захотел обменять российские нефтепродукты на изюм и травы

Афганистан захотел обменять российские нефтепродукты на изюм и травыАфганистан планирует обменять российские нефтепродукты на изюм и полезные ископаемые

Афганистан в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России хочет предложить Москве полезные ископаемые, а также поставки изюма и лекарственных трав, сказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

Кабул до конца года планирует договориться с Москвой о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизельного топлива. «Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле», — отметил Азизи.

В августе сообщалось, что Афганистан захотел закупить около миллиона баррелей российской нефти. Ранее о намерениях Кабула обсудить с Москвой поставки нефти, зерна и подсолнечного масла рассказал российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Добыча нефти и конденсата в России в первые недели августа упала на 3 процента относительно июля, до 1,428 миллиона тонн в сутки.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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