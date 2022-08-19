Агата Муцениеце показала шикарную фигуру на пикантном фото
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Агата Муцениеце показала шикарную фигуру на пикантном фото

Агата Муцениеце показала шикарную фигуру на пикантном фото
Актриса Агата Муцениеце поделилась фото в бикини, позирую в соблазнительной позе. Агата Муцениеце часто откровенна со своими поклонниками. Актриса не боится предстать перед фанатами без макияжа и прически. В растянутых домашних брюках. А теперь звезда фильма «Тобол» взбудоражила пользователей слишком откровенным снимком. Бывшая жена Павла Прилучного снялась в крошечном бикини, приняв пикантную позу. Оказалось, такое фото — лишь способ привлечь внимание новых подписчиков. Об этом Агата сама рассказала в личном блоге.
«Горячая фоточка для привлечения подписчиков! Простите те, кто не хотел таких фоточек. Ну потерпите немножко, сейчас подписчиков добавится, и я не буду. Только не отписывайтесь из-за этой фоточки, пожалуйста», — заявила Муцениеце. К слову, и комментарий, написанный с некоторой долей сарказма, и сам снимок были сделаны с целью поставить на место одного из пользователей. Девушка осудила Агату за излишнюю откровенность, посоветовав ей вести себя и одеваться скромнее. Смолчать звезда не сумела, решив еще больше разозлить хейтеров. На самом деле снимок вызвал не осуждение, а восторг. Под фото пользователи оставили массу комплиментов. «И это мама двоих детей! Восторг!», «Какой персик!», «Агата, ты прекрасна!», «Ну как можно быть такой аппетитной?!«, «Какая фигура!» — написали фанаты. Правда, несмотря на безупречные внешние данные и веселый нрав, Агата до сих пор свободна — в отличие от своего бывшего мужа, личная жизнь которого после развода бьет ключом. Но звезда и не торопится. Она считает, что новый брак — это гораздо более ответственное дело, ведь теперь она не одна, а с детьми, которым тоже должно быть комфортно с приходом мужчины в семью.
# Шоу-бизнес Муцениеце Агата
По материалам: z-aya

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