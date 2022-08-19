Алена Апина после долгой разлуки проводит отпуск вместе с дочерью
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Алена Апина после долгой разлуки проводит отпуск вместе с дочерью

Алена Апина после долгой разлуки проводит отпуск вместе с дочерью
Певица Алена Апина воссоединилась с 20-летней дочерью на отдыхе. Закончив все рабочие дела в Москве, в последние деньки лета 57-летняя артистка отправилась с дочерью на море. Алена призналась, что уже давно не проводила с наследницей так много времени, и рада, что наконец-то у них появилась возможность вместе понежиться на солнышке. Алена Апина редко показывает дочь в социальных сетях. Но все же делает исключения. Сегодня артистка снялась с 20-летней дочерью, Ксенией Иратовой, на отдыхе. Обе предстали без макияжа, демонстрируя легкий загар. Звезда призналась, что дочь для нее — самый близкий человек.
«Подружка, ребенок, психотерапевт, стакан воды в старости и еще много чего – это взрослая дочь! После долгой разлуки несколько дней погреться рядом»,     — написала Апина в соцсетях. Напомним, единственная дочь для Алены стала долгожданным ребенком. Певица долгое время безуспешно пыталась забеременеть: она перенесла девять выкидышей и внематочную беременность, пробовала метод ЭКО, но он не подарил долгожданную беременность.  
После многочисленных попыток врачи поставили Апиной диагноз бесплодие и посоветовали прибегнуть к услугам суррогатной матери. По словам врачей, это единственный способ, с помощью которого Алена смогла бы стать матерью. Алена и ее супруг Александр Иратов согласились, но долго скрывали этот факт от общественности после появления дочери. К слову, со своим мужем артистка развелась в 2016 году после 25 лет совместной жизни. Певица признавалась, что причиной расставания послужили многочисленные измены супруга, которые она терпела годами. Сейчас бывшие супруги общаются ради общей дочери.
# Шоу-бизнес Апина Алена
По материалам: z-aya

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