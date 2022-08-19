Алена Водонаева посмеялась над певицей Нюшей

Водонаева высмеяла имя дочери певицы Нюши. Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева в «Телеграме» высмеяла певицу Нюшу, которая назвала свою дочь Симбой. Водонаева разместила кадры, на которых отец ребенка певицы Монеточки держит наследницу на руках.«Певица Монеточка родила дочь. Надеюсь, назовут не Копеечкой (Симбой, Пумбой, Умпа-Лумпой и пр.), как сейчас модно в шоу-бизнесе», — сказала Водонаева. Напомним, что у певицы Нюши в декабре прошлого года на свет появился еще и сын. Звезда, как недавно выяснилось, назвала ребенка Саффроном.