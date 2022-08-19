Аналитик раскрыл причины укрепления рубля

Вадим Карасев

Аналитик Зварич объяснил укрепление рубля скупкой национальной валюты экспортерами

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рассказал, какие факторы укрепляют рубль. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Зварич раскрыл причины укрепления рубля и заявил, что это происходит благодаря скупке национальной валюты экспортерами. Они осуществляют подготовку к налоговым выплатам. Кроме того, на пользу рублю идет резкий переход рынка энергоресурсов к восстановлению., объяснил специалист.

В сложившейся ситуации рост предложения иностранной валюты вызовет ослабление доллара. Финальной точкой этой динамики могут стать показатели второй половины июня, зафиксированные немного ниже 55 рублей.

Если доллар остановится ниже 60 рублей, это подтвердит указанный сценарий и способствует увеличению продаж. При таких событиях инвесторы, обладающие длинными позициями в долларе, смогут закрывать их, чтобы ограничить потенциальные убытки. Зварич предположил, что покупки в ключевых мировых валютах станут более активными к концу следующей недели.

