Анна Семенович помогает лишить сексуальные проблемы мужчин

Певица и ведущая Анна Семенович похвасталась интересом мужчин к своей персоне. Бывшая солистка группы «Блестящие» гордится женственной фигурой и большой грудью. Артистка утверждает, что возбуждает многих мужчин. Актриса фильма «Ирония судьбы. Продолжение» также обнародовала пошлое признание фаната. «Обожаю мастурбировать на ваши фото. Спасибо, что вы есть», — написал он Анне.Знаменитая москвичка публично обратилась к мужчине. «О как откровенно. Ну я рада, что помогаю вам решить ваши сексуальные проблемы. Но рекомендую найти себе жену, можно похожую на меня», — посоветовала 44-летняя певица. Семенович пока не была замужем. Она утверждает, что еще не встретила своего идеального спутника жизни. У бывшей фигуристки много требований к будущему избраннику. «Доброта, порядочность, щедрость, чувство юмора, самоирония, готовность к ответственности, умение зарабатывать, умение отдыхать, сила духа, широта. Могу перечислять бесконечно. В мужчине важно всё, а нужен он для того, чтобы делать жизнь женщины счастливее», — заключила артистка.