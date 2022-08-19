Анне Щербаковой сделали операцию. Ради нее олимпийская чемпионка уехала в Германию
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Анне Щербаковой сделали операцию. Ради нее олимпийская чемпионка уехала в Германию

Анне Щербаковой сделали операцию. Ради нее олимпийская чемпионка уехала в Германию

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова отправилась в Германию из-за старой травмы. Там 18-летней фигуристке провели операцию, о результатах которой она сама сообщила журналистам.

Накануне титулованная спортсменка рассказала в социальных сетях, что она не может в полную силу тренироваться из-за давней травмы колена. При этом звезда предупредила, что в ближайшее время ей предстоит операция. 


Как стало известно, в четверг фигуристку прооперировали в Германии. Поводом для этого стал разрыв заднего рога мениска.

"Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что все прошло успешно. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей федерации фигурного катания за помощь и заботу о моем здоровье", - рассказала Щербакова.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган также высказался в интервью о перенесшей операцию Анне Щербаковой.

Давайте дождемся возвращения Анны после операции. На данный момент мы желаем ей скорейшего выздоровления.

Щербакова высказалась о соперничестве с Валиевой на Олимпиаде

Считавшаяся безоговорочным фаворитом Камила Валиева в итоге заняла на Зимних Играх в Китае лишь четвертое место. Статус олимпийской чемпионки в женском одиночном катании достался Анне Щербаковой.

Последняя отметила, что постоянно тренируется вместе с Валиевой. "Это настолько для нас привычно, что мы вместе приезжаем на соревнования, в основном на турнирах девочки из нашей группы… Это настолько привычная атмосфера, и уж точно я не еду на соревнования в качестве явного фаворита. У девочек в фигурном катании, мне кажется, вообще не бывает безоговорочных фаворитов. Такая борьба всегда. Я ехала сделать свою работу, я ее сделала. Я довольна", - сказала Щербакова в интервью Youtube-каналу "Обмен спортом".



Автор: Леонид Пасечников
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По материалам: uposters.ru

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