Анонсировали Firesong — новое дополнение для The Elder Scrolls Online
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анонсировали Firesong — новое дополнение для The Elder Scrolls Online

Анонсировали Firesong — новое дополнение для The Elder Scrolls Online


Создатели The Elder Scrolls Online не прекращают развивать игру, выпуская новые крупные дополнения. В июне в игре стартовала новая глава High Isle. А теперь разработчики анонсировали новое дополнение для игры — Firesong, которое будет посвящено друидам. Планируется, что оно завершит историю приключения «Бретонское наследие».

На данный момент у нового крупного дополнение Firesong для игры The Elder Scrolls Online нет даты релиза. Но разработчики называют релизное окно — осень 2022 года.

В рамках дополнения Firesong игроков ждет большая сюжетная линия и новые локации. Напомним, 6 сентября на Xbox должно выйти еще одно DLC для The Elder Scrolls Online под названием Lost Depths, по нему разработчики проекта представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Машков рассказал о получении двух грин-карт США
Машков рассказал о получении двух грин-карт США
Стирка и смягчение тканей без химии: чем можно заменить кондиционер для белья
Стирка и смягчение тканей без химии: чем можно заменить кондиционер
Анонсировали Firesong — новое дополнение для The Elder Scrolls Online
Анонсировали Firesong — новое дополнение для The Elder Scrolls Online
Марк Варшавер рассказал, сколько получают актеры в "Ленкоме"
Марк Варшавер рассказал, сколько получают актеры в "Ленкоме"
В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
В США потребовали от майнеров данные о воздействии на экологию
В США потребовали от майнеров данные о воздействии на экологию
Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс. человек
Участниками фестиваля "Таврида.АРТ" стали более 50 тыс.
Есть поводы для оптимизма: прогноз Василисы Володиной на ближайшее время
Есть поводы для оптимизма: прогноз Василисы Володиной на ближайшее
Осенью в Ангарске запустят серийное производство вездеходов
Осенью в Ангарске запустят серийное производство вездеходов
Ведущая Первого канала сравнила популярное приложение для знакомств с тюрьмой
Ведущая Первого канала сравнила популярное приложение для знакомств с
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 19.08.2022 (15 фото)
США захотели поставить Украине новые виды оружия
США захотели поставить Украине новые виды оружия

Топ на сегодня

Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление
Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление
На такой трюк решится не каждый
На такой трюк решится не каждый
Аналитик раскрыл причины укрепления рубля
Аналитик раскрыл причины укрепления рубля
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили

Еще по теме

Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Online: High Isle
Новая глава The Elder Scrolls Online: High Isle теперь доступна на Xbox
Трейлер к релизу DLC «Растущая волна: Коралловое гнездо» для The Elder Scrolls Online
Для The Elder Scrolls Online раздают бесплатно дополнение Morrowind