Анонсировали Firesong — новое дополнение для The Elder Scrolls Online

Вадим Карасев





Создатели The Elder Scrolls Online не прекращают развивать игру, выпуская новые крупные дополнения. В июне в игре стартовала новая глава High Isle. А теперь разработчики анонсировали новое дополнение для игры — Firesong, которое будет посвящено друидам. Планируется, что оно завершит историю приключения «Бретонское наследие».

На данный момент у нового крупного дополнение Firesong для игры The Elder Scrolls Online нет даты релиза. Но разработчики называют релизное окно — осень 2022 года.

В рамках дополнения Firesong игроков ждет большая сюжетная линия и новые локации. Напомним, 6 сентября на Xbox должно выйти еще одно DLC для The Elder Scrolls Online под названием Lost Depths, по нему разработчики проекта представили новый трейлер, который можно посмотреть ниже.

Watch this video on YouTube