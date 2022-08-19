Безработный москвич залил перцовкой продавщицу интим-шопа, чтобы заполучить секс-машину

Вадим Карасев

В столице России в ночь с 17 по 18 августа произошло скандальное ограбление. По данным телеканала "РЕН-ТВ" мужчина решил позабавиться с секс-машиной, но платить за нее отказался.

Злоумышленник зашел в местный интимный магазин, залил лицо продавщицы из газового балончика, схватил секс-агрегат и вынес ее из здания.

Продавщица немедленно доложила об этом владельцу, и он обратился в полицию. Правоохранителям удалось быстро найти развратного москвича по "горячим следам".

Грабителем оказался 31-летний безработный мужчина. Его уже задержали, и он не стал долго отмалчиваться, а сразу во всем сознался. По факту преступления уже возбуждено дело о краже с разбоем.

Какую именно секс-машину он украл, не уточняется.



Автор: Никита Миленин