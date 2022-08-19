Безверхова рада первым уверенным шагам сына

Вадим Карасев

К сожалению, Клавдия Безверхова так и не смогла на Дом-2 построить крепкие и здоровые отношения. В самом начала она пыталась сойтись с Артёмом Грантом, но в итоге со скандалом приняла решение бросить его, буквально сбежала. После этого она приняла решение привести на Поляну довольно известного участника боев без правил — Артёма Фишера, но с ним у неё тоже не сложилось. В итоге за пределами периметра девушка встретилась с другим Артёмом. В конце концов Клавдия Безверхова начала всерьёз засматриваться на Тиграна Салибекова. Желая подтвердить ответную симпатию он решил продемонстрировать девушке свой детородный орган.Вот Клаве и остаётся лишь радоваться первым шагам сына, который не ходит, а буквально бегает по дому. А ведь мальчику ещё и года нет! В своих социальных сетях она даже опубликовала видеоролик. В данный момент Роберт проживает в Магнитогорске, со своей бабушкой — Натальей Безверховой. В ближайшее время Клава намеревается их навестить или позвать к себе.