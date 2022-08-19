Бигрина и Ромашов любят друг друга на публике

Вадим Карасев

В очередной раз участники ушли с Дом-2, но Дом-2 никак не может отпустить их от себя и буквально стал частью менталитета. Евгений Ромашов и Анастасия Бигрина активно объятия друг друга на публике и совершенно этого не стесняются. Они делают всё возможное, чтобы так или иначе вызвать обсуждение своей пары.Видимо, за счёт проявления собственных чувств молодожены желают накопить на собственную мечту — поездку на Бали. Там Ромашов планирует петь в местных барах, да и Анастасия Бигрина уверена, что ей будет гораздо проще найти работу по душе.В своих социальных сетях девушка пишет, что любить на публике совершенно не стыдно и проявлять эмоции она готова где угодно. При этом она опубликовала очередное видео с поцелуями, которое было сделано в вагоне метро.Видимо, этой парочке очень по вкусу романтика подворотен. Ранее Ромашов обрывал цветы на чужих клумбах под окнами, а теперь они демонстрируют всем свою страсть в общественном месте. Они упорно продолжают вести себя так, словно находятся под прицелами камер. Нормально ли это?