Что больше всего бесит Стрельцов в окружающих людях

Вадим Карасев

Стрельцы — люди с необычным характером. Они делятся на две большие группы: на тех, кто вообще никогда не раздражается и на тех, кого вывести из себя относительно легко. Последних, к сожалению, намного больше — около 80% от всего числа Стрельцов во всем мире.

У Стрельцов много хороших и плохих черт характера, но эти люди хороши тем, что они не показывают своей темной стороны до тех пор, пока их на это не спровоцируют.

Когда кто-то знает больше, чем они

Тут бывает два возможных сценария. Если человек изначально настроен положительно и не пытается красоваться своими знаниями перед окружающими, то Стрельцы будут держать себя в руках. Конечно, они найдут возможность поспорить, но не будут негативными и раздражительными. Если же кто-то пытается лишь казаться умнее. Либо открыто показывает свое превосходство над Стрельцами, насмехаясь над ними, то ждите беды. Дело может дойти до оскорблений и даже до драки. Представители данного Знака умеют проигрывать, но только в честной борьбе и если их самолюбие не задевают целенаправленно.

Несамостоятельность

Стрельцы — люди, которые в большинстве своем живут сами по себе с ранних лет. Они умеют позаботиться о себе, поэтому считают, что это должно быть у всех людей, с которыми они общаются. Если кто-то обращается к ним за помощью в том деле, в котором требуются специальные навыки, это льстит Стрельцам, поэтому они будут рады вам помочь, причем бесплатно и с большой радостью. Если же вы постоянно просите о помощи в том, с чем можете разобраться сами, они начнут раздражаться. Особенно сильно Стрельцов бесит, когда у них просят денег взаймы, но не отдают в положенные сроки.

Скучные и депрессивные люди

Стрельцы — любители путешествовать, искать новые приключения, общаться, смеяться, радоваться жизни. Если человек молчалив, лишен чувства юмора и видит мир только в черных красках, это точно не кандидат в друзья для Стрельца. Если представителям данного Знака приходится общаться с такими людьми, они довольно быстро теряют терпение и стараются уйти.

Ограничения

Стрельцы не против общения с теми, кто запрещает себе курить, пить, есть мясо или фаст-фуд. Они предпочитают не общаться только с теми, кто навязывает им свое мнение. Стрельцов очень бесит, когда друг, родственник или вторая половинка начинают учить их жизни, рассказывая о том, насколько вредными являются их привычки. С другой стороны, Стрельцы, наоборот, вечно пытаются отговорить друзей и знакомых от их аскетичного настроя, что уже в свою очередь бесит многих людей вокруг.

Однообразие

Стрельцы любят заниматься тем, что им нравится, причем делать это не по расписанию, а по вдохновению. Им очень не нравится жить в рамках, когда каждая минута расписана. Именно поэтому они пытаются выбирать работу со свободным графиком, либо вовсе искать источники пассивного дохода, чтобы заниматься любимыми делами дни напролет. Главное, чтобы этим людям не было скучно, иначе они начнут сильно раздражаться. В такие периоды им кажется, что жизнь проходит мимо.

Ревность и ограничение свободы

Стрельцы ненавидят, когда кто-то говорит им что можно делать, а что нельзя. Они стараются как можно скорее уйти из-под родительского влияния, став взрослыми и самостоятельными. Если кто-то уже во взрослой жизни начинает им указывать, что делать, это выводит их из себя и может спровоцировать на грубость. Особенно сильно Стрельцов бесят ревнивые люди и собственники. С ними они не хотят иметь вообще ничего общего.

Медлительность и нерешительность

Их раздражают люди, которые слишком медлительны, долго собираются или не могут подолгу принять важное решение. Проблема в том, что своей медлительностью они часто лишают Стрельцов драгоценного времени, которое можно потратить на что-то иное. Стрельцы не любят тех, кто не знает, чего хочет прямо сейчас или от жизни в целом.