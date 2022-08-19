Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
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Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова

Дана Борисова рассказала о сексуальных проблемах сына Никаса Сафронова
46-летняя ведущая Дана Борисова заявила, в чем проблема лишнего веса Луки. Телеведущая высказалась о набравшем вес Луке Затравкине. 31-летний сын Никаса Сафронова после похудения снова поправился. Теперь вес музыканта составляет 300 килограммов. Телеведущая уверена, что на самом деле мужчина чувствует себя некомфортно, но словно «прячется» за лишними килограммами. Дана считает, что лишний вес Луки вызван психологическими проблемами. Она ценит юмор музыканта, но чувствует, что ему крайне неудобно быть в таком весе. «Он же понимает, чтобы с женщиной встречаться, чтобы окружающие его серьезнее воспринимали, нужно худеть. Это бравада, что он забил на себя и махнул на свой вес рукой. Он хочет похудеть, но это трудно!» — подчеркнула Дана.
Она порассуждала о скрытых причинах полноты звездного наследника. Звездная блондинка предположила, что проблема может быть в сложных отношениях с отцом, а кроме этого — и в личной жизни Луки. «Может, с женщинами у него не складывается, а у него не складывается! Вот, он себе оправдание и придумал: «Идите вы со своими советами. Воспринимайте меня таким, какой я есть!» Я чувствую, что за его словами присутствует боль, а не юмор!» — резюмировала Борисова в интервью порталу Prozvezd. Никас Сафронов признался, что похудение едва не погубило его сына. После этого опыта музыкант и начал снова набирать вес.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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