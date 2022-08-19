Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино
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Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино

Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино
Тиктокер Даня Милохин признался, что ему было страшно. После покорения социальных сетей артист решил переключиться сначала на музыку, а затем и на кино. Тиктокер сыграл одну из главных ролей в сериале телеканала СТС «Классная Катя». Несмотря на то, что Даня впервые попробовал себя в качестве актера, работа не показалась ему сложной.
«Я здесь камни не таскаю, поэтому ничего сложного. Когда мне интересно, то все несложно. Я готов ко всему, если что-то не умею, научусь», — поделился блогер с «А теперь внимание!». Милохин отметил, что опыт, полученный в TikTok, очень помог ему во время съемок. Например, у него не было страха перед камерой. «Помню, когда только начинал снимать, дрожал, потому что не знал, что говорить, как себя вести. Сейчас, конечно, проще», — резюмировал Даня.
# Шоу-бизнес Милохин Даня
По материалам: z-aya

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