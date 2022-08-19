Диабетикам, заболевшим коронавирусом, нужно чаще контролировать уровень сахара в крови
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Диабетикам, заболевшим коронавирусом, нужно чаще контролировать уровень сахара в крови

Диабетикам, заболевшим коронавирусом, нужно чаще контролировать уровень сахара в крови
Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19

Минздрав утвердил очередную, уже 16-ю по счету, версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом 18 августа сообщили на сайте ведомства. В документе актуализировали информацию об известных циркулирующих генетических вариантах вируса, добавили сведения о новых вакцинах и препаратах, а также дополнили рекомендации о ведении пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Что изменилось в обновленной версии Минздрава, выясняла «Парламентская газета».

Самый заразный штамм

В новую версию методических рекомендаций внесли ряд дополнений. Так, например, в ней обновили информацию в разделе «Этиология, патогенез и патоморфология» с учетом известных циркулирующих штаммов коронавируса.

«Количество вариантов SARS-CoV-2 в настоящее время превышает тысячу различных генетических линий, — сказано в документе. — Однако большинство зарегистрированных мутаций не имеет функционального значения. Выраженное эпидемиологическое значение имеют только отдельные линии».


В обновленных рекомендациях уточнили, что для анализа эпидемиологического и клинического значения вариантов вируса ВОЗ предложила выделять штаммы, вызывающие обеспокоенность (VOС), и варианты, вызывающие интерес (VOI).

Варианты VOI широко распространены во многих странах мира. Они имеют мутации, которые потенциально способны изменить их биологические свойства, но доказательств этому на сегодня нет. А вот варианты VOC наряду с мутациями обладают биологическими свойствами, повышающими их контагиозность и патогенность, пояснили в рекомендациях.

На сегодня к варианту VOC отнесли только «омикрон». Среди всех вариантов SARS-CoV-2 он обладает самой высокой контагиозностью, подчеркнули в документе.  

В рекомендациях также напомнили, что коронавирус, вызванный «омикроном», характеризуется более коротким инкубационным периодом. В среднем болезнь развивается в течение 3-4 дней. Помимо клинических симптомов ОРВИ — кашля, насморка, боли в горле, — первыми признаками заболевания могут быть миалгия, спутанность сознания, головные боли, диарея, тошнота, рвота и учащенное сердцебиение. Эти симптомы в начале болезни могут возникать и без повышения температуры тела, отметили в документе.

Добавили новые препараты

Помимо этого, обновленный документ Минздрава также дополнили информацией о новых вакцинах, доступных для иммунизации в нашей стране. Так, например, в рекомендации внесли сведения о рекомбинантной вакцине «Конвасэл» и новой назальной вакцине «Салнавак», зарегистрированной в июле этого года. Оба препарата рекомендовали применять для профилактики коронавируса у взрослых пациентов 18-60 лет.

В рекомендации по лечению COVID-19 также внесли два новых лекарственных препарата — «Ингавирин» и нирматрелвир+ритонавир, последний выпускают под торговыми марками «Миробивир» и «Скайвира». На сегодня в списке препаратов, одобренных для профилактики, лечения и диагностики коронавируса у взрослых, числятся «Ремдесивир», «Умифеновир», иммуноглобулин человека против COVID-19 и другие лекарства.

В группе особого риска — диабетики

В обновленных рекомендациях Минздрава также расширили раздел «Особые группы пациентов». В частности, его дополнили информацией о ведении пациентов с сахарным диабетом и некоторыми другими заболеваниями.

Сахарный диабет — фактор риска развития тяжелой пневмонии и септического течения вирусной инфекции, напомнили авторы документа. Поэтому пациенты с этим заболеванием должны тщательно следовать рекомендациям по профилактике COVID-19. При легком течении коронавируса людям с сахарным диабетом нужно контролировать уровень сахара в крови каждые 4-6 часов, сказано в рекомендациях Минздрава. При этом важно обильное питье — до 2-3 литров в день. При среднетяжелом течении заболевания проверять уровень сахара необходимо каждые 3-4 часа.

Методические рекомендации Минздрава — это документ, который предназначен в первую очередь для врачей, отметил член Комитета Совфеда по социальной политике заслуженный врач России Владимир Круглый. В нем специалисты обобщили и актуализировали всю имеющуюся на сегодня информацию о коронавирусе, методах его лечения и профилактики. Однако этот документ может быть полезен и для пациентов, в том числе страдающих хроническими заболеваниями.

Сенатор также обратил внимание на раздел рекомендаций, в котором перечислены показания для госпитализации детей с коронавирусом или подозрением на него. Так, основаниями для госпитализации являются тяжелое или среднетяжелое течение респираторного заболевания у ребенка, температура выше 38,5 градуса и ее длительность более пяти дней, появление одышки, тахикардия, не связанная с лихорадкой, чрезмерная сонливость или повышенное возбуждение, нарушение сна, отказ от еды и питья, а также появление у ребенка судорог. Еще один тревожный симптом — отсутствие положительной динамики или нарастание болезненных симптомов спустя пять дней после начала заболевания, предупредил Круглый.

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По материалам: pnp.ru

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