Движение по Красноармейской в Иркутске перекроют до 30 ноября
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Движение по Красноармейской в Иркутске перекроют до 30 ноября

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По материалам: irk

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