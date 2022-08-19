Есть поводы для оптимизма: прогноз Василисы Володиной на ближайшее время

Прогнозы астролога Василисы Володиной привлекают внимание не только россиян, но и жителей многих других стран. Бывший главный обозреватель астрологических прогнозов Первого канала российского телевидения давно заслужила репутацию достоверного предсказателя будущих событий.

Как складываются события сегодня в глобальном и индивидуальном плане





По словам Василисы Володиной, текущую неделю, с 15 по 21 августа 2022 года, можно смело назвать лучшей неделей не только августа, но и всего летнего периода. Хотя квадрат Сатурна и Урана по-прежнему «штормит», он пересек критическую отметку 3 градуса и продолжает наращивать свою силу. Это является свидетельством того, что происходящие вокруг нас процессы имеют высокую инерцию. В частности, мы все являемся свидетелями экономической нестабильности, роста цен, возрастающих проблем рынка и производства.

Как результат — у многих появляются признаки депрессии и желание пожаловаться на негативную сторону жизни. Хотя, если посмотреть объективно, то не все так плохо. Сейчас сложилась ситуация, когда глобальный аспект кажется нам безрадостным, а индивидуальный может быть вполне оптимистичным. Трин Плутона к Марсу обеспечивает высокий уровень энергии и стремления действовать даже для относительно ленивых людей.

Чего следует ожидать в ближайшее время по прогнозу Василисы Володиной





По мнению Василисы Володиной, в ближайшее время есть поводы для оптимизма. Уже скоро ситуация будет складываться благоприятно даже для тех, кто привык все представлять в черном цвете и ныть по любому поводу. Противостояние Солнца и Сатурна, нагнетающее тоску и усиливающее страх перед ответственностью, в ближайшее время начнет ослабевать, и уже концу этой недели поводов для тоски и печали станет значительно меньше.

Взаимодействие Меркурия и Урана окажет положительное влияние на людей нерешительных, привыкших перестраховываться по любому поводу. Им будет удаваться легко и быстро принимать правильные решения.

Трин Венеры к Юпитеру многим обеспечит прорыв в творчестве, появятся новые идеи, которые можно будет легко претворить в жизнь. Старайтесь не упустить момент вдохновения.