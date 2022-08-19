Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление
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Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление

Евросоюз потратит лишние 210 млрд евро на отопление

В новом отопительном сезоне Европа потратит лишние 210 млрд евро только из-за роста цен на топливо. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Европейский Союз в прошлом отопительном сезоне за требуемые 250 млрд кубометров газа заплатил совокупно 290 млрд евро. Что касается осени-зимы 2022 года, на гораздо меньший объем, не превышающий 200 млрд кубометров голубого топлива, ЕС потратит 500 млрд евро, что является рекордной суммой для союза.


"Даже с учетом режима добровольно-принудительной экономии будет израсходовано не менее 200 млрд кубометров газа, стоимость которых составляет более 500 млрд евро. То есть дополнительные траты составят 210 млрд евро", — заявил Гривач.

По данным экспертов рынка, с февраля текущего года продолжается рост цен на все используемое топливо, начиная дровами и углем и заканчивая бензином и природным газом. "Известия" подчеркивают, что подорожание фиксируется не в процентах, а в кратных величинах. Если в 2021 году стоимость газа в Европе колебались от 150 долларов до 1000 долларов за тысячу кубометров, то в 2022 году показатель не опускался ниже 800 долларов.

Инфляция в еврозоне обновила исторический максимум

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле ускорилась с 8,6% до рекордных 8,9%, следует из данных Евростата. Это новый исторический рекорд. В прошлом году показатель составил лишь 2,2% годовых.

Только за июль нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,1%, что соответствует прогнозам аналитиков. Базовая годовая инфляция при этом ожидаемо ускорилась до 4% с 3,7%, зафиксированных в июне.

В начале июля Еврокомиссия предупредила население Европы о грядущих массовых беспорядках. Правительства стран Евросоюза уже к ноябрю должны дать людям гарантии, что этой зимой они будут жить в отапливаемых домах. В ведомстве добавили, что в противном случае "общество окажется на грани из-за высоких цен на энергоносители, инфляции, роста стоимости продовольствия и неопределенности" по причине конфликта на Украине.

Особенно от последствий антироссийских санкций страдает Германия. В начале июля президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что цены на газ для немецких потребителей в следующем году могут вырасти как минимум втрое.



Автор: Виктор Садальцев
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По материалам: uposters.ru

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