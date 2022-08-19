Генпрокуратура предложила усовершенствовать надзор за экспериментальной авиацией

Генпрокуратура подготовила проект ведомственного акта, направленного на совершенствование прокурорского надзора за исполнением законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту акта, транспортные прокуроры будут осуществлять отдельный надзор за безопасностью полетов экспериментальной авиации и за подготовкой специалистов экспериментальной авиации. Кроме того, на Генпрокуратуру возлагается надзор за исполнением законов федеральными органами власти в области безопасности полетов экспериментальной авиации.

В середине марта Минпромторг разработал проект приказа, которым предлагается утвердить порядок допуска экспериментальных воздушных судов к коммерческим перевозкам. Речь идет о перевозке грузов и служебных пассажиров, а также о летных проверках наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.



