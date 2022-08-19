Генпрокуратура предложила усовершенствовать надзор за экспериментальной авиацией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Генпрокуратура предложила усовершенствовать надзор за экспериментальной авиацией

Генпрокуратура предложила усовершенствовать надзор за экспериментальной авиацией

Генпрокуратура предложила усовершенствовать надзор за экспериментальной авиацией

Генпрокуратура подготовила проект ведомственного акта, направленного на совершенствование прокурорского надзора за исполнением законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту акта, транспортные прокуроры будут осуществлять отдельный надзор за безопасностью полетов экспериментальной авиации и за подготовкой специалистов экспериментальной авиации. Кроме того, на Генпрокуратуру возлагается надзор за исполнением законов федеральными органами власти в области безопасности полетов экспериментальной авиации.

В середине марта Минпромторг разработал проект приказа, которым предлагается утвердить порядок допуска экспериментальных воздушных судов к коммерческим перевозкам. Речь идет о перевозке грузов и служебных пассажиров, а также о летных проверках наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.


# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса
Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса
Эмма Уотсон стала лицом нового аромата Prada и срежиссировала кампанию
Эмма Уотсон стала лицом нового аромата Prada и срежиссировала кампанию
Опасный трюк с парашютом, который мог закончиться плачевно
Опасный трюк с парашютом, который мог закончиться плачевно
Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих
Segezha Group приглашает на работу инженеров и рабочих
Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь
Россия продала Индии и Китаю весь не выкупленный Европой уголь
Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от SuperLayer
Polygon стала якорным инвестором венчурного фонда на $25 млн от
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
В России рассказали о сценарии запуска «Северного потока-2»
Загадки братьев наших меньших: почему кошки боятся огурцов
Загадки братьев наших меньших: почему кошки боятся огурцов
Канье Уэст ответил на критику после продажи одежды в строительных мешках
Канье Уэст ответил на критику после продажи одежды в строительных
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины Крису Року
Положительный рейтинг Уилла Смита сильно снизился после пощечины
Биткоин-биржа Swyftx уволила 74 сотрудника из-за криптозимы
Биткоин-биржа Swyftx уволила 74 сотрудника из-за криптозимы
Канье Уэста раскритиковали за продажу одежды в "мусорных мешках". Он ответил на это: "Я новатор"
Канье Уэста раскритиковали за продажу одежды в "мусорных

Топ на сегодня

Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Пустая ли могила Шатунова
Пустая ли могила Шатунова
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения

Еще по теме

Авиации разрешили экспериментировать на чиновниках
Полномочия транспортных инспекторов управлений Ространснадзора предложили уточнить
Минобороны может ввести новые Правила выполнения полётов
В Минприроды передумали называть свой приказ «х**ней»