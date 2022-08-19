Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса
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Глава Rutube раскрыл перспективы сервиса

Глава Rutube раскрыл перспективы сервисаВ Rutube до конца 2022 года появится возможность управлять несколькими аккаунтами

Гендиректор российского видеохостинга Rutube Александр Моисеев раскрыл перспективы сервиса. О том, какие новшества появятся на отечественной платформе, он рассказал «Ъ».

Глава видеохостинга, в частности, заявил, что до конца 2022 года в Rutube появится возможность управления несколькими аккаунтами. «В сентябре будет большое обновление, касающееся личного кабинета пользователя и статистики», — рассказал он, добавив, что в перспективе на Rutube планируется ввести подписку без рекламы и с разделением доходов с авторами.

У отечественного видеохостинга уже есть публичный счетчик просмотров и лайков, однако разработчики целенаправленно его выключили, отметил гендиректор компании. Комментируя это решение, он подчеркнул, что Rutube пока что «меньше» своего конкурента YouTube.

«Есть шанс спугнуть пользователя, потому что на YouTube у зрителей сформировалась привычка: они приходят, листают видео, находят то, что набрало миллионы просмотров, и решают его посмотреть», — объяснил Моисеев. Глава Rutube также сообщил, что у команды видеохостинга нет намерений понижать в выдаче или ограничивать в продвижении ролики, перезалитые с YouTube.

Компания хочет сделать из Rutube площадку по типу социального лифта, также рассказал Моисеев. Он указал, что, так как платформа является частью большого медиахолдинга (ООО «Руформ», управляющая видеохостингом, принадлежит «Газпром-медиа» — прим. «Ленты.ру»), у блогеров может появиться возможность дальнейшего продвижения. «Например, тебе предоставят продакшн для съемок проекта, а еще ты можешь попасть в фильм — у такой площадки как у стартового трамплина больше перспектив. Локальных, конечно», — уточнил гендиректор компании.

15 августа стало известно, что американская корпорация Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ в iOS-приложении либо сделать его доступным только для российских пользователей. Компания дала видеохостингу две недели на решение проблемы, пообещав в противном случае удалить сервис из магазина.

На следующий день Rutube объявил, что скрыл приложение в магазине для пользователей из всех стран, кроме России. В компании сообщили, что пошли на такой шаг, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, проживающие в РФ, могли скачивать сервис на iPhone. Русскоязычным пользователям из других стран рекомендовали смотреть контент в веб-версии Rutube.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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