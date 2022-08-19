Иван Ургант поздравил дочь Эрику с днем рождения и опубликовал ее фото

Вадим Карасев

Иван Ургант поздравил с днем рождения свою дочь Эрику Куталию: девушке исполнилось 22 года.

Он опубликовал фотографию девушки в инстаграме*. Что-то невероятно трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старые вещи, и они на ней сидят так же хорошо, как и когда-то на тебе, — подписал он под фотографией.





Эрика Куталия

Эрика не является родной дочерью Урганта: это ребенок его второй жены Натальи Кикнадзе. После свадьбы с Натальей он удочерил девушку, а также ее брата Нико. Также в браке у пары родились общие дети, дочери Нина и Валерия. От брака с первой женой Кариной Авдеевой детей у шоумена нет.

Ранее Эрика не раз сталкивалась с критикой в сети из-за провокационных фотографий. Кроме того, девушка, которая уже несколько лет живет и учится в США, оказалась в центре скандала после того, как ее бывший бойфренд опубликовал фото с митинга в США, на котором он нес плакат с надписью "Система имеет нас жестче, чем мы ваших дочерей". В сети сочли это оскорбительным по отношению к девушке и ее семье, и молодой человек принес извинения.

Самого Урганта в последнее время критикуют поклонники из-за его политической позиции: шоумен открыто выступает против военной спецоперации РФ на Украине.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Ксения Смирнова