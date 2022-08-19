Издатель Cult of the Lamb прокомментировал «препятствия Sony» по выпуску игры в Game Pass
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Издатель Cult of the Lamb прокомментировал «препятствия Sony» по выпуску игры в Game Pass

Издатель Cult of the Lamb прокомментировал «препятствия Sony» по выпуску игры в Game Pass


В сети вчера появился слух, что компания Sony заплатила издателям игры Cult of the Lamb, чтобы она не попала в подписку Game Pass на старте. Слухи пошли от авторов Youtube-канала Kinda Funny Games, которые ссылались на свои источники, сообщившие им эту информацию.

Команда Devolver Digital, которая издала игру Cult of the Lamb, прокомментировала появившиеся слухи. По их словам, изначально в процессе разработки проекта было принято его выпускать в качестве самостоятельного продукта, не используя преимущества подписочных сервисов. То есть, игра не должна была выйти в Game Pass, если верить издателю. Что касается слухов о препятствии выпуска игры со стороны Sony, издатели Cult of the Lamb говорят, что это «абсолютная неправда».

Напомним, игра Cult of the Lamb стала довольно успешной — она получила высокие оценки от критиков и всего за неделю продалась тиражом свыше 1 миллиона копий.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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