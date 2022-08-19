Яблочный Спас 19 августа 2022 года: приметы и традиции праздника

Вадим Карасев

Яблочный Спас — один из излюбленных праздников, в котором переплетены церковные и народные традиции. 19 августа отмечают Преображение Господне, освящают новый урожай и соблюдают многовековые традиции.

Яблочный Спас в 2022 году пройдет по традициям, которые передаются из поколения в поколение. Верующие отправятся в церкви и храмы, чтобы освятить дары природы, а также почтут традиции своих предков. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают отметить этот день по всем правилам, а также вспомнить о приметах праздничного дня.

Традиции Яблочного Спаса в 2022 году

Одной из самых главных традиций остается освещение нового урождая. Верующие приходят на службу с корзинами, полными яблок, винограда и иных фруктов, которые пойдут как на благотворительность, так и на приготовление вкусных лакомств.

Традиционно в день Яблочного Спаса пекут постную выпечку с использованием освященных яблок. Их запекают, готовят варенье и компоты, а также раздают плоды близким, соседям и просто прохожим. Обычай делиться продуктами насчитывает многие века и каждый, кто бескорыстно угощает окружающих, привлекает удачу и процветание в свой дом на целый год.

Не забывают в день праздника и об усопших родственниках. На кладбищах читают поминальные молитвы и зажигают церковные свечи. Священнослужители напоминают, что оставлять лакомство на погостах не стоит: куда лучше раздать помин встречным прохожим, угостить детей и оставить часть угощений в церкви. Подаяние сопровождают просьбой помянуть добрым словом тех, чьи души вознеслись на Небеса.

Еще одной традицией, которую не одобряет церковь, остается гадание на суженых. Молодые девушки проводят простые белые привороты на яблоки, чтобы привлечь внимание своих избранников и ускорить долгожданные признания в любви. Укрепляют взаимоотношения и в состоявшихся парах, заговаривая блюда на взаимную любовь и счастье.

Не забывают в день Яблочного Спаса и огороды. В прежние времена выходили на поля, чтобы поблагодарить землю за урожай, оставляли на опушках лесов лакомые угощения, а в садах и огородах зарывали несколько яблок для того, чтобы в следующем году собрать богатый урожай.

По традиции в день Яблочного Спаса устраивают праздничные обеды, однако при этом не забывают о времени поста. Пищу животного происхождения не употребляют, однако в честь праздника церковь делает послабление, дозволяя вкусить рыбную продукцию и пригубить красного сухого вина.

Приметы на 19 августа

По примете Яблочный Спас встречают в чистом доме. Уборку приводят заранее, чтобы изгнать из домов нечисть и бедность.В день праздника нельзя браниться, выяснять отношения и праздно проводить время. Преображение Господне — время смирения и искренних молитв, способных защитить от любого зла.Примета гласит, что тем, кто щедро потчует гостей и не скупится на подаяния, весь год не знать нужды и голода.По примете в день праздника любого гостя привечают и просят разделить трапезу, чтобы привлечь счастье и изобилие в дом.В день праздника сразу после пробуждения говорят шепотом, чтобы настроиться на тихое поведение. К тем, кто говорит слишком громко, могут прийти проблемы.Смотрят в день Спаса и на погоду. Считается, что 19 августа погода такая же, как и на праздник Покрова.Ясный и теплый день 19 августа сулит долгую и погожую осень.Примета гласит, что попасть под дождик в праздник — к богатству и счастью.Исполнить заветное желание в день Яблочного Спаса поможет красная лента, которую повязывают на ветку яблони.