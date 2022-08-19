Эффективные методы борьбы с неприятным запахом в стиральной машинке
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Эффективные методы борьбы с неприятным запахом в стиральной машинке

Эффективные методы борьбы с неприятным запахом в стиральной машинке

Иногда в стиральной машине появляется неприятный запах, а связан он с возникновением грибка и плесени внутри нее. Причем он не пропадает даже после стирки вещей в горячей воде. Далее мы расскажем, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машинке.

Необходимо провести сервисную чистку

Чтобы различные бактерии и грибок не скапливались на стенках барабана, необходимо раз в несколько месяцев проводить подобную чистку. Она делается довольно просто. Для начала необходимо выставить максимальную температуру и включить самый долгий режим работы стиральной машины. Таким образом она очистит все, что скопилось в барабане за долгое время.

Далее стоит использовать различную бытовую химию, которая присутствует в доме или квартире:

В стакан необходимо насыпать одну четвертую часть соды, а затем залить таким же количеством воды. Получившуюся смесь необходимо вылить в отсек для чистящих средств стиральной машины, а в барабан залить пару стаканов уксуса. Если нет соды и уксуса, можно попробовать второй метод. В барабан машинки нужно насыпать стакан лимонной кислоты. После сервисной чистки необходимо включить полоскание, чтобы остатки средства полностью вымылись.

Чистка резинового манжета


На нем могут оставаться не только частички порошка, но и ворсинки от одежды. Чтобы его вымыть необходимо смешать воду и уксус в равных количествах. Этим раствором нужно намочить тряпку и тщательно протереть резиновый манжет. Если после данной процедуры остались пятна или разводы – значит, это плесень, которую невозможно отмыть. Необходимо просто заменить резиновый манжет.

Очистка отсека для порошка и моющих средств

Сначала нужно сделать мыльную воду в какой-то емкости, чтобы замочить этот ящичек. Через 10-15 минут его необходимо достать и вытереть насухо тряпкой. Если на нем остались разводы, то на загрязненную зону следует нанести отбеливатель, а затем потереть ненужной зубной щеткой, чтобы отмыть их. Сам отсек в стиральной машине тоже нужно почистить с помощью ершика, чтобы там не остались частички плесени.

Чистка фильтра водяного насоса

Для начала его необходимо найти. Как правило, он находится впереди машинки, в нижней ее части. Перед тем как достать его, нужно подложить тряпку под машинку, чтобы остатки воды вылились на нее. Его нужно промыть под краном, а затем поставить на место. Эту процедуру рекомендуется проводить ежемесячно.

Промывка водяного шланга

От времени водяной шланг может засориться, что станет причиной не только плохого запаха, но и неправильной работы машинки. Сначала его нужно отсоединить и разобрать. Один конец необходимо присоединить к водяному крану и включить воду, чтобы она вымыла весь мусор из него. Потом его нужно заново собрать и присоединить к стиральной машине.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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