Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей

Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублейЭкономист Шульгин допустил падение доллара ниже 50 рублей при сокращении спроса на валютуСюжетНаселение России:

Чтобы доллар упал ниже 50 рублей, профицит валютного курса должен достичь определенных размеров, заявил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин, пишет «Прайм».

Эксперт уточнил, что в основном валюту поставляют структуры, продающие выручку экспортеров. Он отметил, что крупнейшими покупателями при этом выступают банки, не вошедшие в санкционный список, а также импортеры. Специалист указал на то, что спрос на валюту среди россиян вырос в июле до 237,1 миллиарда рублей с 176,1 миллиарда рублей в июне. Согласно данным Центробанка России, иностранная валюта приобреталась в основном через кредитные организации.

Шульгин объяснил, что результатом проводимых операций стало снижение доллара в диапазон 60-62 рублей. По его прогнозам, при условии дальнейшего его падения произойдет резкое увеличение валютного предложения. «Спрос на валюту сократится», — описал сценарий он.

Экономист утонил, что гипотетическая ситуация, при котором доллар будет стоить меньше 50 рублей, предполагает отсутствие нового бюджетного правила, параметры которого сейчас прорабатывает Минфин России. Он допускает снижение спроса населения на валюту. «Месячный профицит балансов товаров и услуг подскочит до 35 миллиардов долларов», — добавил специалист.

Ранее аналитик Богдан Зварич раскрыл причины укрепления рубля и заявил, что это происходит благодаря скупке национальной валюты экспортерами.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На такой трюк решится не каждый
На такой трюк решится не каждый
Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн
Shima Capital запустила венчурный фонд с Web3-фокусом на $200 млн
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили
Сроки перекрытия движения по Депутатской в Иркутске изменили
Яблочный Спас 19 августа 2022 года: приметы и традиции праздника
Яблочный Спас 19 августа 2022 года: приметы и традиции праздника
Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Экономист раскрыл условия падения курса доллара ниже 50 рублей
Создатели Little Orpheus определились с датой релиза на приставках Xbox
Создатели Little Orpheus определились с датой релиза на приставках
Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино
Даня Милохин рассказал о тяжести работы в кино
Ксения Бородина сверкнула промежностью на яхте
Ксения Бородина сверкнула промежностью на яхте
Казахстан в две тысячи раз нарастил поставки смартфонов в Россию
Казахстан в две тысячи раз нарастил поставки смартфонов в Россию
В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
Рик Заведо - звезда с гитарой, от которого не оторваться
Рик Заведо - звезда с гитарой, от которого не оторваться
Аналитик раскрыл причины укрепления рубля
Аналитик раскрыл причины укрепления рубля

Топ на сегодня

Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного открытия
Женщина удалила популярное приложение для знакомств после неприятного
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Дмитрию Дмитренко, в отличие от Колесникова, удалось пробиться в кино
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Звезды из России могут лишиться своего зарубежного жилья: подробности
Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!"
Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер
По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков
По словам Гориной, Бухынбалтэ живёт по указке своих подписчиков

Еще по теме

Курс евро на завтра упал на 1,5 рубля
Доллар подскочил до 74 рублей впервые с декабря 2014 года
Курс валют на сегодня 07.12.2016: Курсы доллара и евро в России, прогнозы экспертов
Аналитики Сбербанка предсказали рост курса рубля в июле