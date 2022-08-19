Эмма Уотсон стала лицом нового аромата Prada и срежиссировала кампанию
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Эмма Уотсон стала лицом нового аромата Prada и срежиссировала кампанию

Эмма Уотсон стала лицом нового аромата Prada и срежиссировала кампанию

В сети появилась первая кампания аромата Prada Paradoxe с Эммой Уотсон. О том, что звезда "Гарри Поттера" станет лицом бьюти-продукта бренда, стало известно еще несколько дней назад, но только сейчас были опубликованы все фото.

На заглавном снимке Эмма позирует в ярком оранжевом сатиновом платье Prada стоимостью 5 200 долларов и с прической пикси — такой образ актрисы был ее фирменным после окончания съемок саги о Гарри Поттере. Тогда актриса отрезала волосы, наконец получив возможность экспериментировать со своим имиджем, на этот раз дело ограничилось париком.


Эмма Уотсон

Уотсон также дебютировала в качестве режиссера — именно она отвечала за съемки видеокампании. Полная версия ролика пока не опубликована. Эмма давно хотела попробовать себя в качестве режиссера и рассказала о своем опыте.




Когда в Prada попросили меня стать лицом их новой парфюмерной кампании, я спросила, могу ли я срежиссировать ее. Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим произведением искусства,

— написала Эмма в своем инстаграме*, поделившись кадром из ролика.



*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости красоты
По материалам: spletnik.ru

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