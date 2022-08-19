Энергия финансовой удачи: какие кошельки притягивают деньги, приметы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Энергия финансовой удачи: какие кошельки притягивают деньги, приметы

Энергия финансовой удачи: какие кошельки притягивают деньги, приметы

Энергия финансовой удачи: какие кошельки притягивают деньги, приметы

С кошельками связано множество суеверий. Часто говорят, что не стоит самим покупать этот аксессуар, так как это может предвещать финансовый крах. Узнайте, какие кошельки притягивают деньги, а также другие приметы, которые связаны с ними.

Как правильно вести себя с деньгами и кошельком

  • Кошелек ни в коем случае не должен быть без денег, оставляйте в нем всегда хотя бы одну монетку.
  • Купюры складываются в кошельке по возрастанию номинала: сначала мелкие, после них крупные, при этом их лицевая сторона всегда должна быть направлена к вам.
  • В кошельке нужно хранить «монетку-талисман». Она будет привлекать удачу в финансах.
  • Нельзя, чтобы в кошельке долгое время находились деньги от выигрыша, найденные или заработанные нечестным путем. Их нужно тратить в первую очередь.
  • С деньгами необходимо обращаться аккуратно, и прежде чем положить в кошелек, их нужно расправить.
  • Очистить кошелек от хлама. Деньги не пойдут туда, где творится хаос и теснота. Избавьтесь от ненужных визиток, квитанций и талончиков, и тем самым освободите денежный поток.
  • Когда дело доходит до фотографий близких, фэн-шуй ясно говорит, что это хорошая идея. Но давайте избегать изображений родственников или друзей — это перебивает денежную энергию и может негативно сказаться на их и вашем финансовом положении.

Какие кошельки притягивают деньги

Это может показаться забавным, однако не только цвет, но и форма, и вид кошелька могут повлиять на наше финансовое положение. Поэтому важно узнать, каким он должен быть, чтобы привлекал бесконечный поток денег.

Привлекательный и солидный

Аксессуар должен выглядеть привлекательно и солидно, и изготовлен ​​из материалов хорошего качества. Такие сейчас несложно найти даже при невысокой цене. Главное, чтобы он подходил вам энергетически.

Удобный и вместительный

Финансы себя хорошо «чувствуют» в удобном и вместительном кошельке. При этом в нем должны помещаться купюры любого номинала, даже самого крупного. Лучшая форма — продолговатая, чтобы вам не приходилось складывать банкноты. Кошелек должен легко вмещать все ваши карты, наличные деньги и монеты. В случае, если они не помещаются, значит, вы их не ждете, поэтому они и не придут.

Из натурального материала

Предпочтительно, чтобы бумажник был сделан из натуральных тканей, кожи или замша. Эти материалы очень хорошо пропускают денежную энергию. В случае, если вы выберете аксессуар из искусственного материала, он перекроет финансовый поток и деньги не будут поступать к вам в полном объеме.

Подходящий цвет кошелька

Существует много предубеждений о богатстве и привлечении денег. Самые популярные суеверия включают цвет кошелька, который может притягивать или отталкивать деньги.

Одно из основополагающих принципов фэн-шуй — это представление о пяти элементах. Этими элементами являются:

  • Огонь, который соответствует красному цвету;
  • Вода, соответствующая синему и черному;
  • Дерево — зеленому;
  • Земля — коричневому;
  • Металл — цвета золота, серебра и желтый.

Предпочтение следует отдать цвету стихии Земли, Огня и Металла, в противном случае деньги будут утекать, как вода.

Приметы на деньги

  • По традиции в кармашек кошелька кладут три китайские монетки, связанные красной ниткой. Лучше не покупать готовый комплект в магазине, а сделать самому, при этом рассказывая деньгам, как вы их любите.
  • Также привлечь бесконечный поток денег поможет купюра 1 доллар. При этом его нужно хранить в кошельке, не разменивая.
  • Согласно русским традициям, в кошелек нужно положить небольшой кусочек высушенного хрена. Он в большом количестве собирает денежную энергию и положительно влияет на финансовое положение хозяина кошелька.

Какой кошелек нельзя использовать

От кошелька сразу же нужно избавляться, если он потерял свой презентабельный вид: на нем появились потертости, дыры или другие повреждения. Деньги не спешат туда, откуда веет энергия бедности.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

Последние новости

Рост объемов торговли юанем в России объяснили
Рост объемов торговли юанем в России объяснили
Турция назвала единственный способ решения конфликта на Украине
Турция назвала единственный способ решения конфликта на Украине
Энергия финансовой удачи: какие кошельки притягивают деньги, приметы
Энергия финансовой удачи: какие кошельки притягивают деньги, приметы
Прием пробиотиков во время беременности может повышать риск преэклампсии
Прием пробиотиков во время беременности может повышать риск
Координационный центр помощи Новороссии
Координационный центр помощи Новороссии
Врач с Первого канала раскрыл основные признаки слабого иммунитета
Врач с Первого канала раскрыл основные признаки слабого иммунитета
Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира
Внучка королевы Елизаветы II устроилась работать помощником кассира
Марина Хлебникова впервые вышла в свет после пожара: как сейчас выглядит певица, фото
Марина Хлебникова впервые вышла в свет после пожара: как сейчас
Ставим ему высший балл за выполнение трюка
Ставим ему высший балл за выполнение трюка
Афганистан захотел обменять российские нефтепродукты на изюм и травы
Афганистан захотел обменять российские нефтепродукты на изюм и травы
Жители Британии рассказали об ограничениях на использование воды
Жители Британии рассказали об ограничениях на использование воды
Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope
Сообщество EOS запустило блокчейн-проект Antelope

Топ на сегодня

Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер голливудского ремейка "Иронии судьбы, или С легким паром!"
Без заливной рыбы, но со свадебным тортом: вышел трейлер
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Сыры фермера из Башкирии закупают лучшие рестораны Уфы
Сыры фермера из Башкирии закупают лучшие рестораны Уфы
Пустая ли могила Шатунова
Пустая ли могила Шатунова

Еще по теме

Что положить в кошелек для привлечения денег: простые советы, которые работают
Какой кошелек отпугнет от вас деньги, оставив вас без гроша
Что нельзя хранить в кошельке: 5 вещей, которые отталкивают деньги
Талисман для денег по фен-шуй: что должно быть в кошельке, чтобы деньги в нем не переводились