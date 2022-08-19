Энергия финансовой удачи: какие кошельки притягивают деньги, приметы

С кошельками связано множество суеверий. Часто говорят, что не стоит самим покупать этот аксессуар, так как это может предвещать финансовый крах. Узнайте, какие кошельки притягивают деньги, а также другие приметы, которые связаны с ними.

Как правильно вести себя с деньгами и кошельком

Кошелек ни в коем случае не должен быть без денег, оставляйте в нем всегда хотя бы одну монетку.

Купюры складываются в кошельке по возрастанию номинала: сначала мелкие, после них крупные, при этом их лицевая сторона всегда должна быть направлена к вам.

В кошельке нужно хранить «монетку-талисман». Она будет привлекать удачу в финансах.

Нельзя, чтобы в кошельке долгое время находились деньги от выигрыша, найденные или заработанные нечестным путем. Их нужно тратить в первую очередь.

С деньгами необходимо обращаться аккуратно, и прежде чем положить в кошелек, их нужно расправить.

Очистить кошелек от хлама. Деньги не пойдут туда, где творится хаос и теснота. Избавьтесь от ненужных визиток, квитанций и талончиков, и тем самым освободите денежный поток.

Когда дело доходит до фотографий близких, фэн-шуй ясно говорит, что это хорошая идея. Но давайте избегать изображений родственников или друзей — это перебивает денежную энергию и может негативно сказаться на их и вашем финансовом положении.

Какие кошельки притягивают деньги

Это может показаться забавным, однако не только цвет, но и форма, и вид кошелька могут повлиять на наше финансовое положение. Поэтому важно узнать, каким он должен быть, чтобы привлекал бесконечный поток денег.

Привлекательный и солидный

Аксессуар должен выглядеть привлекательно и солидно, и изготовлен ​​из материалов хорошего качества. Такие сейчас несложно найти даже при невысокой цене. Главное, чтобы он подходил вам энергетически.

Удобный и вместительный

Финансы себя хорошо «чувствуют» в удобном и вместительном кошельке. При этом в нем должны помещаться купюры любого номинала, даже самого крупного. Лучшая форма — продолговатая, чтобы вам не приходилось складывать банкноты. Кошелек должен легко вмещать все ваши карты, наличные деньги и монеты. В случае, если они не помещаются, значит, вы их не ждете, поэтому они и не придут.

Из натурального материала

Предпочтительно, чтобы бумажник был сделан из натуральных тканей, кожи или замша. Эти материалы очень хорошо пропускают денежную энергию. В случае, если вы выберете аксессуар из искусственного материала, он перекроет финансовый поток и деньги не будут поступать к вам в полном объеме.

Подходящий цвет кошелька

Существует много предубеждений о богатстве и привлечении денег. Самые популярные суеверия включают цвет кошелька, который может притягивать или отталкивать деньги.

Одно из основополагающих принципов фэн-шуй — это представление о пяти элементах. Этими элементами являются:

Огонь, который соответствует красному цвету;

Вода, соответствующая синему и черному;

Дерево — зеленому;

Земля — коричневому;

Металл — цвета золота, серебра и желтый.

Предпочтение следует отдать цвету стихии Земли, Огня и Металла, в противном случае деньги будут утекать, как вода.

Приметы на деньги

По традиции в кармашек кошелька кладут три китайские монетки, связанные красной ниткой. Лучше не покупать готовый комплект в магазине, а сделать самому, при этом рассказывая деньгам, как вы их любите.

Также привлечь бесконечный поток денег поможет купюра 1 доллар. При этом его нужно хранить в кошельке, не разменивая.

Согласно русским традициям, в кошелек нужно положить небольшой кусочек высушенного хрена. Он в большом количестве собирает денежную энергию и положительно влияет на финансовое положение хозяина кошелька.

Какой кошелек нельзя использовать

От кошелька сразу же нужно избавляться, если он потерял свой презентабельный вид: на нем появились потертости, дыры или другие повреждения. Деньги не спешат туда, откуда веет энергия бедности.