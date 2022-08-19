К Дню флага в городах РФ появятся тематические граффити в цветах российского триколора
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К Дню флага в городах РФ появятся тематические граффити в цветах российского триколора

К Дню флага в городах РФ появятся тематические граффити в цветах российского триколора

В 16 городах к 22 августа мастера стрит-арта создадут тематические граффити в цветах российского триколора.

Уличные художники изобразят узнаваемые и знаковые для жителей городов места и памятники. Проекты появятся в Кирове, Тамбове, Ярославле, Улан-Удэ, Томске,Курске и других городах. Размер изображений будет от 8 до 15 квадратных метров.


Проект реализуется при поддержке VK и направлен на привлечение мастеров стрит-арта к участию в благоустройстве и художественном оформлении городской среды, а также на трансляцию позитивных практик использования граффити.

С фотографиями проекта можно будет ознакомиться виртуально.



Автор: Аня Куликова
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По материалам: uposters.ru

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