К Дню флага в городах РФ появятся тематические граффити в цветах российского триколора

Вадим Карасев

В 16 городах к 22 августа мастера стрит-арта создадут тематические граффити в цветах российского триколора.

Уличные художники изобразят узнаваемые и знаковые для жителей городов места и памятники. Проекты появятся в Кирове, Тамбове, Ярославле, Улан-Удэ, Томске,Курске и других городах. Размер изображений будет от 8 до 15 квадратных метров.

Проект реализуется при поддержке VK и направлен на привлечение мастеров стрит-арта к участию в благоустройстве и художественном оформлении городской среды, а также на трансляцию позитивных практик использования граффити.

С фотографиями проекта можно будет ознакомиться виртуально.

Автор: Аня Куликова