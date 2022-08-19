Канье Уэста раскритиковали за продажу одежды в "мусорных мешках". Он ответил на это: "Я новатор"

Вадим Карасев

Вот уже несколько дней в сети не утихает скандал вокруг Канье Уэста из-за продаж совместной коллекции Yeezy, Balenciaga и Gap (Yeezy Gap Engineered by Balenciaga). Все вещи из коллаборации в магазинах свалены вперемешку в огромные мешки, а покупатели должны сами в них рыться в поисках нужного размера.

Пользователь Twitter (заблокирован в РФ) с ником @owen_lang опубликовал фото такой необычной "витрины" и поделился небольшим инсайдом: якобы представитель Gap сказал ему, что Канье ужасно разозлился, когда перед стартом продаж увидел одежду на вешалках, и сказал, что хочет, чтобы вещи продавались именно в таком виде. Кроме того, продавцы не могут помогать клиентам подыскивать нужный размер. Стоимость вещей в коллекции варьируется от 40 долларов за ремень до 340 долларов за парку.





Выбор такого антуража, вероятно, объяснялся тем, что, по словам Канье, при создании коллекции он вдохновлялся "бездомными и детьми". Но многие остались не в восторге от такой "клиентоориентированности", обвинив Уэста в неуважении к своим покупателям, а также в том, что он насмехается над теми, кто действительно вынужден искать одежду на свалке или блошином рынке.

Вчера Уэст и дал отпор своим критикам в интервью для Fox News, объяснив, что его сотрудничество с Gap является частью его миссии сделать моду более доступной. Он также уточнил, что одежду выставляют в строительных мешках, а не в мешках для мусора.

Послушайте, я новатор. Я здесь не для того, чтобы извиняться за свои идеи. Это именно то, что пытаются сделать СМИ: заставить нас извиниться за любую идею, которая не соответствует тому, как они хотят, чтобы мы думали.





Уэст также отверг обвинения в троллинге своей аудитории.

Это не шутка. Это не игра. Это не просто коллаборация со знаменитостью. Это моя жизнь. Я борюсь за возможность менять одежду и предлагать людям лучший дизайн,

— заявил рэпер.

Не только Канье решил сделать пакеты для мусора модными — сумки в виде мусорных пакетов сейчас продает и Balenciaga, а ранее бренд выпустил резонансную лимитированную коллекцию "поношенной" обуви. Впрочем, учитывая сотрудничество брендов, совпадение скорее является частью удачного маркетинга.

Надя Бесчетникова