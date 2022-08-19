Катя Гордон высказалась об алкоголизме бывшего мужа
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Катя Гордон высказалась об алкоголизме бывшего мужа

Катя Гордон высказалась об алкоголизме бывшего мужа
Ведущая Катя Гордон гордилась Александром, но его пагубная привычка портила все. Когда-то Гордон блистал в интеллектуальных программах, однако в последнее время его можно увидеть лишь в скандальных шоу. Экс-супруга телеведущего сожалеет, что Александру Гарриевичу пришлось зарыть свой талант в землю. Сейчас Катя Гордон счастлива в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом, которому скоро подарит ребенка. Однако ее часто спрашивают о первом муже Александре Гарриевиче, чью звучную фамилию та не стала менять. Владелица юридической компании отмечает: они расстались на дружеской ноте. Единственное, что стало камнем преткновения в их браке — проблемы Гордона со спиртным.
«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой. В остальном, считаю, он суперский, яркий, классный, очень талантливый человек, который незаслуженно ведет сейчас всякое дерьмо», — резко заявила Екатерина. Блондинка отметила, что продолжает восхищаться экс-супругом и переживает за его судьбу. Кате грустно наблюдать за тем, как он запустил себя, хотя ему всего 58 лет. «Мне хотелось сказать: «Саша! Какого черта?! Ты же красавец, крутой». Мне неприятно видеть рядом с ним команду, которая рада, что он чью-то пятку целует в кадре. Делают из очень талантливого и образованного человека клоуна. Ругаюсь с теми, кто ему бутылку коньяка на съемки выдает, и к третьей передаче он еле-еле ноги волочит», — негодовала бывшая Гордона на YouTube-канале Дианы Кади.
# Шоу-бизнес Гордон Катя
По материалам: z-aya

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