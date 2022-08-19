Казахстан в две тысячи раз нарастил поставки смартфонов в Россию
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Казахстан в две тысячи раз нарастил поставки смартфонов в Россию

Казахстан в две тысячи раз нарастил поставки смартфонов в Россию

За первое полугодие 2022 года Казахстан поставил в Россию в две тысячи раз больше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте Бюро национальной статистики Казахстана.

В 2021-м азиатская республика экспортировала в РФ сотовых телефонов на сумму 36,8 тыс. долларов, а в следующем году — на 78 миллионов долларов. В абсолютном выражении Казахстан поставил в Россию в 328 раз больше смартфонов, чем год назад, а именно 183,6 тысячи штук. Согласно информации республиканского ведомства, в РФ ввозились модели iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola и прочих популярных брендов. Поставки активизировались в апреле 2022-го года, когда многие иностранные компании окончательно приостановили работу на российском рынке. Месяц спустя Минпромторг РФ официально одобрил механизм параллельного импорта.


Что касается высокотехнологичной продукции, Казахстан стал ввозить в Россию значительно больше процессоров и микроконтроллеров — показатели превышают прошлогодние в 121 раз, поднявшись с 16 тыс. долларов до 1,7 млн долларов. Нур-Султан также начал экспортировать в РФ чипы, необходимые для выпуска банковских карт. Их из Казахстана ввезли свыше 387 тысяч, в то время как в 2021 году поставок смарт-карт вообще не было.

Напомним, что в июне российские маркетплейсы приступили к реализации планов по организации параллельного импорта: "Яндекс.Маркет" опубликовал вакансии, связанные с международными закупками, а Ozon поставил по новой схеме продукцию Apple. Так, в Ozon сообщили, что вскоре на площадке могут появиться товары люксовых брендов LVMH и Kering.



Автор: Виктор Садальцев
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По материалам: uposters.ru

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