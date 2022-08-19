Киностудия Warner Bros. и Джоан Роулинг работают над спин-оффом "Гарри Поттера"

Вадим Карасев

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг совместно с киностудией Warner Brothers готовится к съемкам спин-оффа саги. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на свои источники.

Сериал может выйти на стриминговом сервисе HBO. По словам источников, над проектом уже работают сценаристы. Уточняется, что писательница провела переговоры с новым руководителем киностудии Дэвидом Заславом. При этом в Warner Bros. эту информацию пока официально не прокомментировали. По данным источников издания Daily Mail, сделка о производстве спин-оффа была заключена еще полгода назад.

О чем именно будет новый сериал, и будут ли события в нем происходить до или после истории, описанной в основной франшизе, пока не известно.

Последний фильм о Гарри Поттере — "Дары Смерти-2" — вышел в 2011 году. После этого по Вселенной Гарри Поттера была снята новая франшиза: "Фантастические твари и где они обитают", которая рассказывает о том, что произошло до событий, описанных в "Гарри Поттере". Третий фильм, рассказывающий о молодом Альбусе Дамблдоре, вышел летом этого года.

Также в 2016 году вышел спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя", который рассказывает о детях главных героев франшизы. В декабре 2021 года вышел специальный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс".

В последние годы Роулинг неоднократно призывали "отменить" из-за ее трансфобных высказываний. Писательница даже столкнулась с травлей после слов о трансгендерных персонах. Актеры фильмов о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон вне комментировали действия Роулинг, но высказались в поддержку трансгендерных людей. После скандала многие считали, что у Ролиунг не будет новых проектов, однако это оказалось не так: осенью выходит новая книга писательницы, из ее детективной серии о Корморане Страйке, а теперь начата работа и над сериалом.

Ксения Смирнова