Координационный центр помощи Новороссии

Вадим Карасев





Новороссия – регион, к которому сегодня приковано всеобщее внимание, что не вызывает удивления, ведь именно здесь сегодня решается дальнейшая судьба мира – это ясно каждому, кто хоть немного разбирается в политике.

Удастся ли совместными силами России, Донецкой и Луганской народных республик победить нацизм, поднявший голову на Украине? Конечно, победить должен тот, кто прав, но материальное обеспечение армии тоже имеет немалое значение. Решение этой непростой задачи взял на себя Координационный центр помощи Новороссии.

История

У истоков организации стоял Алексей Геннадьевич Марков (позывной «Добрый»), возглавлявший батальон «Призрак». В мае 2014 года он опубликовал в своем блоге воззвание о материальной помощи ополченцам города Стаханова. Результат превзошел все ожидания – собранных денег хватило на приобретение нескольких десятков комплектов военного снаряжения, в которые входило все необходимое:

каски;

бронежилеты;

обувь;

камуфляж;

прицелы.

Между тем, люди продолжали перечислять деньги, и необходимость в этом сохранялась – ведь численность армии увеличивалась, а значит, росли и ее материальные потребности. Так родился Координационный центр помощи Новороссии.

Деятельность

Военные действия продолжаются, пострадавшие мирные жители нуждаются в помощи, а армия – в снаряжении, гуманитарная и материальная помощь ЛНР и ДНР остается основным направлением работы КПНР. Материальная поддержка имеет особое значение, учитывая, что противник получает помощь от западных государств, которые не жалеют средств на борьбу против России и ее союзников. В распоряжении врага – современное высокотехнологичное оружие и снаряжение, и в таких условиях можно победить, будучи экипированным не хуже противника.

Эту задачу успешно решает Координационный центр. Начав со снабжения ополченцев простейшим снаряжением и обувью, организация теперь поставляет армии Новороссии современные технические средства:

разведывательные беспилотники;

цифровые радиостанции;

прицелы.

Доставка гуманитарной помощи и военного снаряжения – не единственное направление деятельности КЦПН. Центр организует повышение квалификации командиров подготовку связистов и снайперов. Это тоже связано с материальными затратами, покрыть которые позволяет помощь неравнодушных людей. Несомненно, совместными усилиями удастся победить украинский нацизм, каким бы сильным и коварным ни был враг.