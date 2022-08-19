Крапивина высмеяла Анну Asti

Анна Дзюба стала популярна в составе группы «Artik&Asti», где выступала вместе с Артемом Умрихиным. Но в ноябре 2021 года артистка покинула дуэт, оставив себе псевдоним Анна Asti, и начала сольную карьеру. При этом певица сменила имидж и, неожиданно, стала похожа на известную певицу Светлану Лободу.

Многие уверены, что Анна целенаправленно копирует образ уехавшей сейчас из страны артистки. У нее длинные светлые волосы, очень похожий стиль в одежде и даже манера исполнения композиций. Женщин действительно очень легко спутать. И над этим постоянно насмехается экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина, которая осталась с бывшей подопечной в хороших отношениях.

Вот и на этот раз Нателла не удержалась от колкого комментария. Как оказалось, Светлана решила сменить имидж: подстриглась под каре, сняла наращенные ресницы, и в целом стала выглядеть более естественно.





«Анна Asti, у Лободы новый образ. Беги скорее к парикмахеру, а то узнавать перестанут», - посмеялась в социальной сети Крапивина. Но в конце все же добавила: «Asti, сорри, ничего личного».

Многие расценили этот посыл как лишний повод напомнить о существовании такой артистки, как Светлана Лобода. После того как певица уехала из России и начала негативно высказываться в адрес российских властей, распространяя фейковую информацию о проводимой на территории Украины спецоперации, она стала малоинтересной прежнему слушателю. А вот творчество Анны процветает: артистка выпустила альбом и уже анонсировала следующий, снимает клипы на свои хиты и активно гастролирует по городам России.





К слову, сама Анна говорит, что уважает Лободу как певицу и признает, что их образы похожи. Но все же уверяет, что есть между ними и существенные различия. Правда, какие именно. Не уточняет.