Крупнейший майнинг-пул Ethereum не поддержит PoW-форки сети

Крупнейший в сети Ethereum майнинговый пул Ethermine заявил, что не поддержит ни один из потенциальных форков на базе алгоритма Proof-of-Work (PoW).

"Спустя семь долгих лет исследований и разработок фаза майнинга Ethereum завершится 15 сентября 2022 года. После этой даты нельзя будет добывать эфир с помощью графических карт (GPU) или ASIC-майнеров", — говорится в сообщении.

После слияния платформа перейдет в режим только вывода. Все Stratum-серверы Ethereum-пула отключат.

Согласно заявлению, в операторе сервиса блокчейн-компании Bitfly пришли к решению "после тщательной оценки".

Ethermine предложит майнерам присоединиться к добыче одной из других криптовалют на алгоритме Ethhash:

Ethereum Classic (ETC);

Ravencoin (RVN);

Ergo (ERGO);

Beam (BEAM).

Для стимулирования майнеров сервис в течение сентября обнулит комиссию в пулах этих монет.

В конце июля майнер Чандлер Го высказал идею запуска ответвления Ethereum, которое продолжит работать на алгоритме PoW. Новая сеть призвана дать возможность продолжить деятельность добытчикам криптовалюты после перехода основного блокчейна на Proof-of-Stake (PoS).

Глава стоящей за развитием экосистемы Ethereum Classic организации ETC Cooperative Боб Саммервилл в открытом письме к Го усомнился в реализуемости форка и в перспективах новой сети в случае ее запуска. Он предложил сторонникам проекта присоединится к добыче ETC.

Разработчики Ethereum PoW (ETHW) назвали разветвление "неизбежным" ответом на запрос сообщества и майнеров. В числе возражений на аргументы Саммервилла они отметили, что сеть Ethereum Classic просто не способна вместить высвобождающиеся мощности, которые превышают ее хешрейт на порядок.

Напомним, аналитики JPMorgan допустили, что ETC станет главным бенефициаром притока майнеров после перехода Ethereum на PoS.