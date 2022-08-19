Крупнейший майнинг-пул Ethereum не поддержит PoW-форки сети
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Крупнейший майнинг-пул Ethereum не поддержит PoW-форки сети

Крупнейший майнинг-пул Ethereum не поддержит PoW-форки сети


Крупнейший в сети Ethereum майнинговый пул Ethermine заявил, что не поддержит ни один из потенциальных форков на базе алгоритма Proof-of-Work (PoW).


"Спустя семь долгих лет исследований и разработок фаза майнинга Ethereum завершится 15 сентября 2022 года. После этой даты нельзя будет добывать эфир с помощью графических карт (GPU) или ASIC-майнеров", — говорится в сообщении.


После слияния платформа перейдет в режим только вывода. Все Stratum-серверы Ethereum-пула отключат.


Согласно заявлению, в операторе сервиса блокчейн-компании Bitfly пришли к решению "после тщательной оценки".


Ethermine предложит майнерам присоединиться к добыче одной из других криптовалют на алгоритме Ethhash:


  • Ethereum Classic (ETC);
  • Ravencoin (RVN);
  • Ergo (ERGO);
  • Beam (BEAM).

Для стимулирования майнеров сервис в течение сентября обнулит комиссию в пулах этих монет.


В конце июля майнер Чандлер Го высказал идею запуска ответвления Ethereum, которое продолжит работать на алгоритме PoW. Новая сеть призвана дать возможность продолжить деятельность добытчикам криптовалюты после перехода основного блокчейна на Proof-of-Stake (PoS).


Глава стоящей за развитием экосистемы Ethereum Classic организации ETC Cooperative Боб Саммервилл в открытом письме к Го усомнился в реализуемости форка и в перспективах новой сети в случае ее запуска. Он предложил сторонникам проекта присоединится к добыче ETC.


Разработчики Ethereum PoW (ETHW) назвали разветвление "неизбежным" ответом на запрос сообщества и майнеров. В числе возражений на аргументы Саммервилла они отметили, что сеть Ethereum Classic просто не способна вместить высвобождающиеся мощности, которые превышают ее хешрейт на порядок.


Напомним, аналитики JPMorgan допустили, что ETC станет главным бенефициаром притока майнеров после перехода Ethereum на PoS.

# Экономика ethereum 2, майнинг, пулы, форки, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона
Поисковики начнут маркировать TikTok и Telegram как нарушителей закона
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным в рамках G20
СберСпасибо запустил новую геймификацию-головоломку «Ловлю на слове»
СберСпасибо запустил новую геймификацию-головоломку «Ловлю на слове»
Еще одно подтверждение, что собака - лучший друг человека
Еще одно подтверждение, что собака - лучший друг человека
Алена Водонаева посмеялась над певицей Нюшей
Алена Водонаева посмеялась над певицей Нюшей
Экономист описал будущее цен на электроэнергию в Европе
Экономист описал будущее цен на электроэнергию в Европе
Студия id Software, которая принадлежит Xbox, работает над «новой большой игрой»
Студия id Software, которая принадлежит Xbox, работает над «новой
Официально: Death Stranding выходит в Game Pass на следующей неделе
Официально: Death Stranding выходит в Game Pass на следующей неделе
Крупнейший майнинг-пул Ethereum не поддержит PoW-форки сети
Крупнейший майнинг-пул Ethereum не поддержит PoW-форки сети
Политолог назвал возможный формат встречи Путина и Зеленского
Политолог назвал возможный формат встречи Путина и Зеленского
Орки из «Властелина колец» попросили не сравнивать их с русскими
Орки из «Властелина колец» попросили не сравнивать их с русскими
Иван Ургант поздравил дочь Эрику с днем рождения и опубликовал ее фото
Иван Ургант поздравил дочь Эрику с днем рождения и опубликовал ее фото

Топ на сегодня

Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
Два аппарата ИВЛ поступили в Куйтунскую районную больницу
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
GameFi-проект Snook объявил о партнерстве с Unstoppable Domains
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Максим Фадеев жалеет Наргиз Закирову
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Дочка Галкина и Пугачевой исполнила песню собственного сочинения
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного явления
Жители российского региона стали свидетелями редкого природного

Еще по теме

JPMorgan: The Merge станет ударом для Ethereum-майнеров
Poloniex поддержит потенциальные форки Ethereum на алгоритме PoW
Виталик Бутерин: эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных хардфорков Ethereum
Цена Ethereum превысила отметку $2000 впервые с мая