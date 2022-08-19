Ксения Бородина сверкнула промежностью на яхте
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Ксения Бородина сверкнула промежностью на яхте

Ксения Бородина сверкнула промежностью на яхте
Ведущая Ксения Бородина решила провести день на яхте, где засветила пикантное место. Телеведущая уже много лет работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести скандальное шоу «Дом-2». Примечательно, что Ольга Бузова уже покинула проект. А вот Ксения ведет его с момента основания. Артистка заработала целое состояние. Она живет в загородном доме. Также ей нравится много путешествовать. Этим летом Ксения уже несколько раз ездила на море. Целый месяц она была в Бодруме. Телеведущая отдыхала вместе с дочками, но с собой она взяла няню, так как вечерами часто предпочитала уезжать в бары с подругами. Недавно Бородина снова приехала в Турцию. Она устраивает шопинг, ужинает в ресторанах.
На этот раз звезда решила провести день на яхте. Она нарядилась в кружевное короткое платье с рюшами. Телеведущая покрасовалась на яхте в романтичном образе. Она решила запечатлеться со старшей дочкой Марусей. Однако кадр получился неудачный. Бородина засветила свое нижнее белье. Она выложила снимок, а зону бикини прикрыла смайлом. «Моя любовь, как же круто путешествовать со своими детьми. Каждая поездка, она особенная для нас», — написала звезда. Поклонники не стали осуждать телеведущую. Многие отметили, что в 39 лет она прекрасно выглядит. Другие восхитились тем, как выросла ее наследница. Фанаты уверены, что Маруся очень похожа на маму.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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