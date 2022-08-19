Ксения Собчак с мужем - махинаторы, считает Катя Гордон

Журналистка Ксения Собчак ведет двойную игру, уверена ведущая. Общественница Екатерина Гордон в шоу Дианы Кади негативно высказалась о светской львице Ксении Собчак и ее муже-режиссере Константине Богомолове. «Собчак и Богомолов — два махинатора. Богомолов, обретя Собчак, вдруг возглавляет московский театр. При этом Ксюша пытается усидеть на двух стульях. Мы понимает, что просто так театр оппозиционеры не возглавляют. Поэтому здесь двойная игра. Заигрывание постоянное с мэром, например», сказала Екатерина Гордон.Как отметила Гордон, она считает возможным относиться сатирически к людям с двойными стандартами. «Разоблачать Ксюшу одно удовольствие, потому что она все время привирает», — заявила Екатерина Гордон. Напомним, что Константин Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной. При этом он постоянно подвергается давлению со стороны патриотов, которые не понимают, почему опального режиссера не убирают с высокого поста.