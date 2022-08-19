Кто родился 19 августа

Ольга Викторовна Тимофеева (45 лет)

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Образование высшее — Ставропольский государственный университет, Ставропольская государственная сельскохозяйственная академия, Московский авиационный институт. Государственный и общественный деятель, тележурналист. С 1996 года работала на ставропольском телевидении: телеканал АТВ, затем «РЕН ТВ Ставрополь». Прошла все этапы профессии — тележурналист, редактор, продюсер, ведущая программ. Дополнительное профессиональное образование получила в школе журналистики «Интерньюс». Автор и ведущая программы «Время говорить». Член Союза журналистов России. С 2010 года член Академии российского телевидения. Лауреат премии «ТЭФИ-Регион-2007».

Эльвира Ринатовна Аиткулова (49 лет)

Член Комитета Государственной Думы по просвещению. Окончила Белорецкое педагогическое училище, затем в 1998 году — факультет башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета. В 2004—2010 годах — главный редактор республиканского информационно-музыкального радиоканала «Спутник FМ» (Башкортостан). Работала ассистентом кафедры русской и сопоставительной филологии Башкирского государственного университета, корреспондентом, комментатором, руководителем творческого объединения «Даира», одновременно политическим обозревателем ГУП «ТРК „Башкортостан“», ГТРК «Башкортостан» и «Корпункта ВГТРК» (филиал ГУП «Компания ВГТРК»). До избрания — заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Ольга Николаевна Епифанова (56 лет)

Член Комитета Совета Федерации по международным делам. Окончила Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. В 1985 году окончила Симферопольский техникум советской торговли. С 1989 по 1994 год проходила действительную военную службу в Вооруженных силах РФ. Избиралась депутатом Государственной Думы VI и VII созывов, была председателем думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, в 2016—2020 годах занимала пост заместителя председателя Госдумы.

Виктор Петрович Водолацкий (65 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Образование высшее — Ростовский государственный университет, Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Доктор социологических наук. Состоял в комсомоле, был кандидатом в члены КПСС. Работал на предприятии объединенных котельных города Азова Ростовской области, прошел путь от инженера-теплотехника до директора. Казачий генерал. Председатель Высшего совета общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков — воинов России и зарубежья». Избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов. Награжден орденами Почета и Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За заслуги в укреплении законности, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу награжден благодарностью Президента РФ.

В этот день также родились:

Владимир Алексеевич Конкин (71 год)

Советский и российский актер театра, кино и дубляжа; заслуженный артист РФ, заслуженный артист УССР, лауреат премии Ленинского комсомола. В 1972 году окончил театральное училище и поступил на работу в Харьковский ТЮЗ. В 1973 году перешел в МАДТ имени Моссовета, где проработал около года. С 1974 года стал работать актером на Киностудии имени А.П. Довженко. Первая работа в кино — роль Павла Корчагина в телефильме «Как закалялась сталь». Наиболее известен по кинофильмам «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя». Работал на озвучивании зарубежных фильмов (кино и видео), с 1980 года пишет рассказы и эссе. Член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Геннадий Станиславович Новосельцев (48 лет)

Председатель законодательного собрания Калужской области. Возглавлял ОАО «Калужская ипотечная корпорация», индустриальный парк «Ворсино». Окончил в 1996 году Московский технологический институт, факультет «Радиотехника», в 2015 году — ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», факультет «Экономика». Был главой администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район», заместителем губернатора — руководителем администрации губернатора Калужской области. В сентябре 2020 года избран председателем законодательного собрания Калужской области.