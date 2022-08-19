Марина Хлебникова впервые вышла в свет после пожара: как сейчас выглядит певица, фото

В ноябре 2021 год популярная в 90-х и 2000-х годах певица Марина Хлебникова пострадала в пожаре. Возгорание произошло в ее столичной квартире, и вызволить артистку из закрытой комнаты смогли лишь спасатели. Марина получила сильные ожоги. С того момента Хлебникова старалась не появляться на публике, но в Сеть всё равно попадали редкие кадры с ней.





Впервые за долгое время Хлебникова появилась на публике. Однако поклонники артистки не сразу узнали ее. Напомним, что Герман Витке, автор многих популярных хитов, скончался 12 августа 2022 года. Церемония прощания с поэтом состоялась 16 августа. В числе прочих звезд, пришедших проститься с Витке, была и Марина Хлебникова. Певица хорошо общалась с поэтом, он всячески поддерживал Марину после пожара.





Как сообщает издание «Life.ru», певица была в черном, в парике, в перчатках и в солнцезащитных очках. Вероятно, певица таким образом скрывает последствия пожара. Происшествие отразилось и на психологическом состоянии артистки. Как сообщают СМИ, изменилась манера поведения Марины: она будто начала горбиться.

Также Хлебникова избегала журналистов, старалась не привлекать к себе лишнего внимания. Впрочем, певица 90-х старалась держаться стойко и общалась с коллегами, в частности с руководителем группы «А-Студио» Байгали Серкебаевым.





Церемонию прощания с автором знаменитых хитов посетили и другие звезды. Для многих из пришедших проститься Витке написал не одну песню. Траурный зал посетили Лада Дэнс, Сергей Крылов, Илья Зудин, Леонид Агутин, Анджелика Варум и многие другие звезды.