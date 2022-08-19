Марк Варшавер рассказал, сколько получают актеры в "Ленкоме"
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Марк Варшавер рассказал, сколько получают актеры в "Ленкоме"

Марк Варшавер рассказал, сколько получают актеры в "Ленкоме"

Недавно директор Театра им. Вахтангова рассказал, сколько получала некая актриса, которая со скандалом покинула Россию. Считается, что Кирилл Крок намекал на заработки Чулпан Хаматовой. Его коллега из «Ленкома» Марк Варшавер назвал такой поступок «некрасивым» и «неправильным», но сам поступил не лучше.


Кирилл Крок в недавнем интервью заявил, что одна из покинувших Россию артисток получала за один свой выход на сцену 200 тысяч рублей. Это заявление вызвало общественный резонанс. Пользователи сети решили, что Крок намекает на недавно уехавшую Чулпан Хаматову, хотя сам театральный директор никаких имен не называл.


В стороне от обсуждения не остался и Марк Варшавер. Директор «Ленкома» уверяет, что Крок не может достоверно знать о гонорарах актрисы, так как она выступала в другом театре.

«Откуда он может знать? Это неправильно. Некрасиво так говорить», – заявил Марк Борисович в беседе с изданием «Teleprogramma.pro».


Однако и сам директор «Ленкома» поступил не лучшим образом. В разговоре с журналистами он рассказал о том, как выстроена зарплатная система в его театре. Варшавер называет это «коэффициентом трудового участия» – помимо основного оклада, народные артисты получают 18 тысяч рублей за выход на сцену. В «Ленкоме» таких 16 человек. Также он озвучил примерную сумму, которую ежемесячно получают ведущие актеры.


Это не первый раз, когда директор «Ленкома» разглашает зарплаты своих подопечных. В октябре 2021 года Марк Борисович рассказывал, сколько получает Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова. Это произошло на фоне разногласий актрисы с театральным директором.

Напомним, что Марк Варшавер возглавил «Ленком» в октябре 2019 года. Актеры театра по-разному восприняли изменения, которые вводил новый директор. Так, часть актеров считали, что театр «катится в сторону дешевых антрепризок», а другие радостно приняли перемены Марка Борисовича.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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