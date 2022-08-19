Мемное искусство: художница Эмили Пакуин забавно перерисовывает котов, которые стали мемами (20 фото)

Вадим Карасев

Коты издревле были хозяевами интернета. И за все прошедшие годы никто так и сдвинул их с трона. Новые мемы с котиками продолжают поступать в Сеть большими партиями, а классические мемные произведения до сих пор вспоминаются и почитаются опытными мемоделами. Да и в конце концов, как можно не любить мемы с котиками? Например, художница из США Эмили Пакуин так их обожает, что даже начала рисовать котов, которые являются героями уморительных картинок из интернета. Давайте поглядим на ее забавные работы.