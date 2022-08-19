Начался прием заявок от регионов на субсидии по проекту «Бизнес-спринт»
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Начался прием заявок от регионов на субсидии по проекту «Бизнес-спринт»

Начался прием заявок от регионов на субсидии по проекту «Бизнес-спринт»Стартовал прием заявок от регионов на получение субсидии по федпроекту «Бизнес-спринт»

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» открыт прием заявок на получение регионами в 2023 году субсидий на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. На эти цели из федерального бюджета планируется направить более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Напомним, федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» был разработан на основе одноименной стратегической инициативы, утвержденной председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Президент говорил о важности участия бизнеса в решении социальных задач, в частности поддержки спорта в стране. Федеральный проект «Бизнес-спринт» как раз предполагает участие предпринимателей в формировании качественной и доступной среды для занятий спортом взрослых и детей. Правительство России со своей стороны выделяет субсидии регионам на софинансирование проектов. Так, начиная с 2023 года субъектам будет направлено более 3 миллиардов рублей на эти цели. Сейчас стартовал прием заявок от регионов. Под строительство ФОКов, стадионов и спортплощадок, а также на закупку инвентаря и выкуп объектов инвесторы смогут получить льготные кредиты. Такое взаимодействие государства и бизнеса позволит сделать занятия спортом доступнее для наших граждан. Напомню, ключевая цель до 2030 года: обеспечить долю — 70 процентов граждан, регулярно занимающихся спортом», — сказал Дмитрий Чернышенко.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены льготные кредиты в размере 4 процентов, это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации проектов в сфере физической культуры и спорта. Применение механизмов государственно-частного партнерства — это формирование командной работы государства и бизнеса, привлечение инвестиций в сферу спорта и развития позитивных предпринимательских инициатив», — сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Прием заявок на предоставление субсидий проходит на сайте Минспорта России до 2 сентября 2022 года. Для получения федеральной субсидии субъектам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целесообразности строительства с анализом потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах, а также финансово-экономическое обоснование инвестиционного проекта.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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