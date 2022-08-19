Наталья Ветлицкая показала редкие фото 18-летней дочери
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Наталья Ветлицкая показала редкие фото 18-летней дочери

Наталья Ветлицкая показала редкие фото 18-летней дочери
58-летняя певица Наталья Ветлицкая практически не публикует фото единственной дочери Ульяны. Наталья Ветлицкая давно живет за границей вместе с единственной дочерью Ульяной. Наследница артистки уже взрослая – в конце августа ей исполнится 18 лет, однако звездная мама до сих пор предпочитает не показывать девушку в соцсетях. Лишь в своей день рождения певица сделала исключение и опубликовала редкие фото Ульяны.
Известно, что дочь Ветлицкой растет экстравагантной особой и одевается соответственно. На снимке она красуется в красных клетчатых брюках, кожаной куртке, темных очках и шляпе, а ее руки украшают сетчатые перчатки без пальцев. Однако даже в таком наряде сходство девушки с артисткой бросается в глаза. «Ваша дочка такая взрослая! Всех благ ей!», «Ульяна так похожа на вас! Она очень красива!», «Бунтарка — в маму»,  — отметили подписчики в комментариях.
Не исключено, что есть в девушке и отцовские черты, но имя ее папы Ветлицкая до сих пор скрывает. Артистка родила ребенка во Франции и на тот момент не состояла в браке. Но, по слухам, отцом ее наследницы мог стать тренер по йоге Алексей – четвертый супруг исполнительницы.
# Шоу-бизнес Ветлицкая Наталья
По материалам: z-aya

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