Никас Сафронов посмеялся над санкциями и рассказал о растолстевшем сыне

Сын художника Никаса Сафронова, Лука опять сильно поправился. За короткое время Лука Сафронов, всегда отличающийся крупными габаритами, располнел почти до 300 килограммов! Отец молодого человека, известный художник Никас Сафронов, похоже, не собирается бить тревогу по этому поводу. Никас Степанович пытается уговорить наследника взяться за себя, но это у него плохо получается. «Конечно, я, как отец, сильно переживаю за здоровье Луки. Вижу, как ему тяжело ходить, как он задыхается. И знаю, что такой вес не самым лучшим образом отражается на всем его организме. Но Лука — взрослый самодостаточный мужчина, который сам зарабатывает себе на жизнь и строит ее так, как хочет. И я не имею никакого права оказывать на него давление и заставлять худеть. Наши отношения с ним всегда строились на принципах взаимного уважения. Я уважаю его выбор быть полным, хотя и не согласен с ним.Разумеется, я постоянно веду с Лукой беседы о том, что он должен задуматься о своем будущем и взяться за свой внешний вид, но делаю это исключительно в виде добрых советов, но никак не категорического давления. Надеюсь, что Лука в итоге прислушается ко мне и сядет на диету под присмотром хороших врачей. Что он найдет в себе силы на то, чтобы привести свой вес в норму. Знаю, что при его колоссальном весе это сделать невероятно трудно, но я верю в своего сына», — поделился 66-летний художник в беседе с журналистами. В чрезмерной полноте 31-летнего сына Сафронов умудряется видеть что-то позитивное. Так, художник может не беспокоиться о том, что у Луки отсутствует аппетит. «Кстати, хочу заметить, что Лука впервые за долгое время вдруг так резко прибавил в весе. Санкции недружественных стран так повлияли! На примере Луки мы видим всю их несостоятельность. По задумке недругов наши люди должны были страдать от голода. Но с введением ограничений и после ухода из нашей страны разных фастфуд-компаний и западных производителей продуктов питания россияне не стали питаться хуже. А некоторые, судя по Луке, даже лучше. Могу этому только порадоваться!» — признался Никас Сафронов в интервью Prozvezd.