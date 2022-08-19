Общество "Знание" начало работу в Запорожской области
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Общество "Знание" начало работу в Запорожской области

Общество "Знание" начало работу в Запорожской области

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество "Знание" подписала соглашения о сотрудничестве с администрацией Запорожской области и Мелитопольским государственным университетом имени А.С. Макаренко, сообщает пресс-служба "Знания".

Генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль встретился с главой администрации Запорожской области Евгением Балицким и председателем совета министров Антоном Кольцовым. На встрече они подписали соглашение о сотрудничестве.


"Я благодарен Российскому обществу "Знание" за предоставленную возможность для нашей молодежи получать образовательную поддержку просветителей, проявлять себя в творчестве и науке. Наша молодежь сможет развивать свои знания, свой кругозор, принимать участие в ведущих марафонах и образовательных платформах. Мы, со своей стороны, всегда поддержим наших молодых талантливых детей и сделаем все возможное для их развития и перспектив", — сказал Балицкий.

В свою очередь, Древаль отметил, что проекты Общества "Знание" будут масштабироваться и развиваться на территории Запорожской области.

"Первым самым масштабным проектом, в котором смогут поучаствовать ребята, станет федеральный Просветительский марафон. Он пройдет с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках: в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Луганске и на Камчатке", — сказал генеральный директор "Знания".

Подписание соглашения с МГУ им. А.С. Макаренко прошло в министерстве по молодежной политике администрации Запорожской области.

"Общество "Знание" — это драйвер просвещения Российской Федерации. Мы очень рады, что заключено соглашение о сотрудничестве и с вузом, и с администрацией области. Это позволит нам уже в ближайшее время вовлечь молодежь, а также крупные образовательные и просветительские структуры Запорожской области в общероссийскую повестку. Я уверен, что мы не подведем. Шанс стать более образованным и просвещенным Запорожская область использует на сто процентов", — сказал министр молодежной политики администрации Запорожской области Антон Тицкий.

Ректор Мелитопольского государственного университета имени А.С. Макаренко Андрей Чуйков выразил уверенность в том, что сотрудничество с Российским обществом "Знание" позволит студентам вуза как налаживать дружественные отношения с российской молодежью, так и пополнять багаж собственных знаний.



Автор: Аня Куликова
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По материалам: uposters.ru

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