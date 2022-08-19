Официально: дату релиза High on Life на Xbox и в Game Pass перенесли

Вадим Карасев





Представленный в июне на Xbox & Bethesda Showcase шутер High on Life не выйдет вовремя, о чем сообщили разработчики проекта. Игра, в создании которой участвует Джастин Ройланд, известный по мультфильму «Рик и Морти», должна была выйти 25 октября 2022 года, но ее перенесли.

Сегодня создатели High on Life объявили, что приняли решение отложить свой проект практически на 2 месяца. Новая дата релиза High on Life — 13 декабря 2022 года. Разработчики отмечают, что перенесли дату релиза, чтобы обеспечить лучший игровой опыт от проекта.





Напомним, что High on Life — это эксклюзив Xbox. Проект выйдет только на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, сразу в Game Pass.