Официально: Death Stranding выходит в Game Pass на следующей неделе
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Официально: Death Stranding выходит в Game Pass на следующей неделе

Официально: Death Stranding выходит в Game Pass на следующей неделе


Подтвердились слухи про игру Death Stranding, которые ходили в последние несколько дней. Проект действительно добавляют в подписку PC Game Pass — об этом сообщила Microsoft. Отмеченная наградами игра Death Stranding станет частью подписки Game Pass для PC уже на следующей неделе — 23 августа 2022 года.

Отмечается, что издание Death Stranding в версии для PC Game Pass будет включать в себя следующие дополнительные предметы, которые можно разблокировать по мере прохождения сюжета:



Солнцезащитные очки Chiral Gold / Omnireflector «Ludens Mask»



Золотой и серебряный Power Skeleton



Золотой и серебряный All-Terrain Skeleton



Золотая и серебряная пластины брони

Напомним, изданием игры Death Stranding на PC занимается компания 505 Games.

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По материалам: newxboxone

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