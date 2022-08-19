Официально: Death Stranding выходит в Game Pass на следующей неделе





Подтвердились слухи про игру Death Stranding, которые ходили в последние несколько дней. Проект действительно добавляют в подписку PC Game Pass — об этом сообщила Microsoft. Отмеченная наградами игра Death Stranding станет частью подписки Game Pass для PC уже на следующей неделе — 23 августа 2022 года.

Отмечается, что издание Death Stranding в версии для PC Game Pass будет включать в себя следующие дополнительные предметы, которые можно разблокировать по мере прохождения сюжета:

Солнцезащитные очки Chiral Gold / Omnireflector «Ludens Mask»Золотой и серебряный Power SkeletonЗолотой и серебряный All-Terrain SkeletonЗолотая и серебряная пластины брони

Напомним, изданием игры Death Stranding на PC занимается компания 505 Games.